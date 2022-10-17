青蒿素問世50周年　屠呦呦為測安全性曾以身試藥：我義無反顧

中國科學家屠呦呦，2015年以「發現青蒿素，開創瘧疾治療新方法」榮獲諾貝爾生理學或醫學獎，成為首位獲得科技領域諾貝爾獎的中國科學家。

近日，她因一則「為測青蒿素安全性曾以身試藥」，再次引起大眾關注。



上世紀60年代，瘧原蟲對奎寧類藥物產生抗藥性，全球欠缺有效的抗瘧新藥。1969年，屠呦呦參加國家瘧疾防治藥物研究項目，並被任命為中醫研究院中藥抗瘧研究組組長。

1969年，屠呦呦參加國家瘧疾防治藥物研究項目，並被任命為中醫研究院中藥抗瘧研究組組長。（影片截圖）

最初，屠呦呦是在翻閱中醫藥古籍時，發現一段有關瘧疾治療的記載。課題組之後確定以中藥青蒿為主的研究方向，但實驗結果顯示，青蒿提取物對鼠瘧原蟲的抑制率只有12％至 40％。

彼時，中國未有足夠好的科研條件，屠呦呦及其團隊只能用土法，即使用7個大水缸取代實驗室常規提取容器，大量提取青蒿乙醚提取物，實驗室和樓道瀰漫刺鼻的乙醚味道，不少人都出現頭暈眼脹等症狀，屠呦呦更患上中毒性肝炎，但她堅持「祖國需要我，我義無反顧」。

經過數百次的實驗及失敗，屠呦呦團隊最終在1972年發現青蒿素。然而，青蒿素在個別動物的病理切片中，出現藥物的疑似毒副作用。藥理人員認為，只有確證安全性後才能用於臨床，屠呦呦於是毛遂自薦，向上級提交志願試藥報告，「我是組長，我有責任第一個試藥！」。

由於瘧疾有季節性，一旦錯過當年的臨床觀察季節，就要再等一年。1972年7月，屠呦呦等3名科研人員在醫院嚴密監控下進行一周的試藥觀察，最終未發現該提取物對人體有明顯毒副作用。同年，青蒿素開始用於治病救人。

2015年，屠呦呦獲諾貝爾生理學或醫學獎，她將得到的46萬美元獎金（人民幣，下同，折合約330萬元）中的200萬元，分別捐給北京大學醫學部和中醫科學院，成立屠呦呦創新基金，用於獎勵年輕科研人員；其餘款項則用於支付其家人到瑞典領獎的相關費用等。2017年，屠呦呦榮獲國家最高科學技術獎；2019年，被授予「共和國勳章」。

2021年6月，世界衛生組織宣布中國通過消除瘧疾認證。如今，青蒿素已成為世界衛生組織強烈推薦的重症瘧疾治療首選用藥，在全球30多個國家挽救超過700萬名重症瘧疾患者，享有「中國（東方）神藥」和「國藥瑰寶」的美譽。