港人赴台獲居留許可5年累計4.6萬人　台官方：核准率逾97%

根據台灣內政部移民署統計資料顯示，2018年至今年10月底，香港居民赴台獲居留許可人數達4.6萬人。台灣陸委會稱，港人申請在台居留許可核准率逾97%，符合一定條件後，定居許可核准率近75%。



台港經濟文化合作策進會20日發布消息指出，「關懷在台港人座談會」於19日舉行，約有30多名港人參加，盼能協助港人順利在台定居生活。

台媒《中央社》報道，台灣陸委會港澳蒙藏處長兼台港經濟文化合作策進會秘書長盧長水於座談會上表示，移民是重大人生決定，台灣政府歡迎、珍視每一位有心在台發展的移居者，相關單位嚴謹審核申請案，這是爲了守護台灣自由民主開放的制度與環境，讓每位移居者能在台安身立命。

台灣陸委會官員針對港人移居台灣情況，指近5年來，港人申請在台灣居留獲許可者，核准率超過97%。（資料照片）

盧長水指出，近5年來，港人申請在台灣居留獲許可者，核准率超過97%；除了以就學、就業等事由居留無法申請定居外，符合一定條件獲定居許可者約9000人，核准率近75%。

盧長水表示，尚未通過定居審核的保留觀察案件，台灣政府持續輔導補正資料，希望讓有意留台發展的香港朋友實現定居規劃。

報道援引台灣內政部移民署統計資料，自2018年至今年10月底計5年多來，香港居民赴台獲居留許可人數達46564人，加上澳門居民獲准數據，兩者累加為52755人；香港居民赴台獲定居許可人數為8132人，加上澳門居民為9045人。

報道指出，在2018年至2022年期間，香港居民赴台獲居留許可人數最高峰落於2021年，全年達11173人；相較香港「反修例」運動發生前1年、2018年數據增加7025人、增幅達169.3%；香港居民赴台獲定居許可人數最多也發生於2021年，全年達1685人。