移英爆喊港女終返香港！飛機上見座山已崩潰狂哭：唔知香港變成點

在YouTube開設頻道「glorykasumi」，8月時拍片因為不適應英國生活而拍片爆喊的的移英港媽，日前拍片透露終於回港，離港約２年10個月的她，從飛機上見到香港座山已經開始喊，落機時更邊哭邊說：「終於來到香港了。 」



該名移英港媽早前拍片，影片內爆喊大數5大當地生活苦況（相關連結: 移英港女拍片爆喊哭訴5大苦況！討厭英國所有事 想返港卻困難重重 ，直指情緒非常抑鬱，討厭英國遇到的所有事，事件引起網民激烈討論，大家當時更擔心她的精神狀態。事隔數月，該名港媽終於買機票獨自回港，更拍片分享經過。

爆喊港媽以「終於都俾我恨到返香港啦」為題，兩星期前發放在１０月由英國回港的經過，更表示她今次會回港兩個月。從片段中所見，港媽丈夫到希斯路機場送行，更叮囑她回到香港要睇醫生，「你經常精神虐待你的家人，所以要去看心理醫生。」

港媽在片段中表示，當她駕車去機場準備搭飛機回港，車子駛入希斯路機場（Heathrow Airport）隧道時，心情已相當矛盾，感覺也不太真實。「未試過咁耐先返香港啊，所有嘢都令我好期待、好緊張，但又好唔捨得（英國)。」

港媽指為了慳錢，她買了較便宜，約$5000的印度航空機票，由倫敦飛往印度新德里，再在當地等約20小時轉機返香港，坦言相當虛脫，「出發之前兩日都無乜點瞓覺，好攰......跟住又感冒喇......」最終她轉機飛返香港，機程約要5個半小時，更揚言一落機要第一時間衝去7-11買蜜瓜豆奶飲。

經過漫長的機程後，港媽終於飛抵香港，她更拍攝飛機降落一刻，透過機窗看到香港的山已開始爆喊，更邊登出飛機閘口前往入境途中邊哭，表現非常激動，「行出嚟見到中文...兩年10個月...我幾耐無返過嚟...我都覺得自己好癲，我終於都返到嚟嘞。」她說自己感覺好奇怪，又有點不安，「我好矛盾，又唔知香港變成點，同時又好想返屋企，呢種感覺好奇怪。」最後她更要入洗手間冷靜才入境。

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而來接機的港媽姊姊，竟帶來一樽家中的水給她喝。而港媽之後也真的跑到7-11購買密瓜荳奶，返回娘家媽媽也為她準備了豉汁蒸鱔、炒蜆、粉絲節瓜替她洗塵。而從她另一段短片中，看到她回港後和弟弟到西環逛街和打卡，對著維多利亞港更表現興奮表示「要瘋狂睇海」，指在英國睇海好難。

不少網民就爆喊港媽終於返香港表示支持，「香港始終是你家！幾時都歡迎你返來！」、「真心希望你好好享受同家人團聚的時光」、「加油啊！放鬆啲啦」、「屋企人好錫你，唔好辜負佢地對你的愛」，也有不少網民關心她的情緒，勸告她好好處理情緒問題，讓生活更美好。」