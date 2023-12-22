大陸今起恢復台灣石斑魚輸入　國台辦：只要反台獨兩岸就是一家人

繼台東釋迦後，國台辦周五（22日）宣布，海關總署決定即日起恢復台灣地區石斑魚輸入，惟須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。當局強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。



自2022年6月12日起，中國大陸就暫停台灣石斑魚輸入，理由是檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土霉素超標。

周五，國台辦發言人朱鳳蓮表示，一段時間以來，台灣石斑魚業者通過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。例如，國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者進行整改，帶領台灣業者參訪大陸，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分台灣業者的整改情況。

台灣業者通過多種渠道表示願意採取有效措施，確保輸往大陸石斑魚安全。（資料圖片）

因此，朱鳳蓮宣布，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定自12月22日起恢復台灣地區石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。她稱，據了解，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向大陸輸出石斑魚。

最後，朱重申，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。大陸願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

今年11月1日，國台辦主任宋濤曾在廣西南寧桂台會期間，會見蘇清泉、黃一成一行。當時他表示，將在符合相關規定的前提下為台灣石斑魚等農漁產品輸入大陸提供幫助。