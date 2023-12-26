2024台灣大選｜民調：侯友宜支持度跌破3成　賴清德領先增至9.5%

今屆台灣總統大選將於明年1月13日舉行投票，台媒《美麗島電子報》今（26）日公布最新第97波民調，民進黨候選人賴清德、蕭美琴支持度為38.9%，國民黨侯友宜、趙少康組合以29.4%居次，民眾黨柯文哲搭配吳欣盈拿到17.2%。由於近期在野陣營持續追打賴清德老家違建議題，今次民調顯示在野策略不如預期，侯趙配跌破3成，賴蕭配持續上升，雙方差距已拉大到9.5%。



根據《美麗島電子報》民調數據顯示，賴蕭配支持度38.9%仍穩居第一，與上一波民調37.5%相比上升1.4%。位居第二的侯趙配支持度為29.4%，與上一波32.6%相比下降3.2%。至於柯吳配，最新一波民調數字為17.2%，與上一輪16.3%相比微幅上升0.9%。

本次民調中，詢問受訪者是否支持政黨輪替，支持民進黨繼續執政的有36.1%（相較上一波上升0.5%）；支持換國民黨執政的有26.9%（相較上一波下降3.2%）、支持換民眾黨執政的有14.1%（相較上一波下降0.1%）。

至於明年大選若真的政黨輪替，認同應投給「在野民調最高者」的有48%，不認同的有40.1%。

與上一波民調比對，第96波民調賴蕭配37.5%、侯趙配32.6%，兩者相差4.9%；第97波民調賴蕭配38.9%、侯趙配29.4%，兩者距離持續拉大增加到9.5百分點。

《美麗島電子報》本次民調調查訪問期間為12月21、22日與25日，為追蹤民調第97波。對象是全台22個縣市、年滿20歲以上民眾，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，有效樣本1349人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.7%。