台灣大選｜國民黨形勢轉趨危險　未來兩周很關鍵

相對客觀的「美麗島」公布了第96波台灣大選最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度37.5%仍穩居第一，與上一波民調37.3%相比，略上升0.2個百分點；國民黨「侯趙配」支持度為32.6%，與上一波33.4%相比，下降0.8個百分點；民眾黨「柯吳配」支持度為16.3%，與上一輪17.7%相比，下滑約1.4個百分點，依舊處於墊底位置。

藍綠雙方拉開差距，從3.9個百分點增加到4.9個百分點。

本次民調還有一個必須關注的變化趨勢，詢問受訪者是否支持政黨輪替，支持民進黨繼續執政的為35.6%，相較上一波上升1.3個百分點；支持換國民黨執政的為30.1%，相較上一波下降1個百分點，；支持換民眾黨執政的為14.2%，相較上一波下降0.8個百分點。

這個數據變化趨勢反映出：

第一，民進黨賴清德的基本盤仍然相當穩固，一些比較邊緣化的遊離淺綠選民，和原本在柯文哲陣營觀望的綠色選民，在觀看完兩輪電視政見辯論會總結後，有脱離觀望向民進黨回歸的趨勢。柯文哲的基本盤以年輕選民為主，兩場辯論會後支持民進黨的年輕選民迅速提升，最低年齡層甚至超出柯文哲，就反映出這種結構性變化趨勢。

第二，國民黨和民眾黨打賴清德礦區老家違建案這張牌，該案在被曝露初期確實起到了一些攻擊效果，導致民進黨賴清德的民調有所下降，但是隨着弊案曝光時間延申，賴清德及時採取止血措施，表示願意把違建拿出來信託後，這張牌的殺傷力已經不大了。

第三，「賴侯柯」和「蕭趙吳」兩輪電視政見會，民眾黨的表現都最差，根本沒有什麼抓分點，所以民眾黨的支持度經由兩輪辯論大幅下滑。國民黨侯友宜和趙少康的辯論都可圈可點，但是和民進黨的賴清德與蕭美琴相比，總給人一種火力十足但共情不足的感覺。相反，賴清德和蕭美琴在辯論中雖然總體處於守勢，但是在防守中偶爾露出的猙獰卻非常走心，比如賴清德的「不是選特首說」和「不能讓2350萬台灣人哭」的說法就很能打動選民。在選舉戰場，街頭草根出身的民進黨，總是比國民黨更接地氣，更會抓選民人心，這一點國民黨必須承認。

民進黨總統候選人賴清德於政見發表會居次發言，點名侯友宜、柯文哲二人，都無法保衛台灣生存。（TVBS直播截圖）

通觀此次大選從開場到目前的全部過程，國民黨的民調可以說一波三折。侯友宜的民調先是大起（有沒有被綠營故意灌水誤導很難說），後是大落（被柯文哲民調遠遠甩開，成為柯文哲卡着脖子談判要價的籌碼），再後來藍白合破裂，侯友宜和趙少康配合分工合作，一點一點拉近與民進黨的差距，又經歷了一個大起的過程（民調遠超柯文哲逼近賴清德），逼得賴清德也不敢躺平，不得不緊張起來應對挑戰。

不幸的是，現在，距離正式投票還有18天時間，國民兩黨的民調又呈現拉大趨勢，這個變化對國民黨可不是好消息！

因為除了正面戰場，國民黨還面臨兩大不確定因素：一個是郭台銘，他到現在都還在繼續觀望，沒有表明態度，如果他在最後一刻也不歸隊，而是號召投給柯文哲，那麼這部分選票就從國民黨跑掉了。

第二個因素是可能在民眾黨與民進黨之間出現「棄保」，即民眾黨的深綠選民眼見柯文哲當選無望，乾脆把票投給賴清德，這種可能不能排除。

在這兩大不確定因素存在的情況下，國民黨必須至少和民進黨民調持平，或者超過民進黨，才有機會下架民進黨。如果兩黨民調維持目前差距，或再進一步拉大，國民黨重返執政的機會會非常渺茫。

所以，未來兩周，國民黨必須打出氣勢，除了要想辦法補上與民進黨4.9%的既有差距，還需要繼續爭取郭台銘，而且要加大對年輕選民的動員力度，爭取「棄保」時能有一部分選民從民眾黨轉到國民黨陣營，這都是非常艱難的挑戰。