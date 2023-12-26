2024台灣大選｜侯友宜：賴清德台獨主張是兩岸跨不出去的萬重山

今屆台灣總統大選第二場公辦總統候選人政見發表會今（26）日下午登場，國民黨候選人侯友宜質疑兩岸關係倒退，犧牲了台灣農漁民及觀光發展，並抨擊民進黨候選人賴清德的台獨主張是兩岸和平跨不出去的萬重山。賴清德則反批國民黨緊抱「一個中國」神主牌，造成台灣「國家認同」分歧，賴清德並質問國民黨有沒有借用北京力量企圖取得政權。



侯友宜在第二場公辦總統候選人政見發表會第二階段發言時表示，兩岸簽訂《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）時，台灣農民享有檢疫及快速通關的便利，不少農產品都順利賣到中國大陸，但民進黨執政後，兩岸關係倒退，犧牲了農漁民的權益，國民黨縣市長協調解決，卻遭「抹紅」。

同時，侯友宜也質疑民進黨當年說ECFA是糖衣毒藥，結果7年過去，也不敢廢止ECFA，就只是扯台灣的後腿（把台灣衝康），其他如觀光的產值也下降。

台灣總統大選第二場電視政見發表會26日登場，民眾黨總統候選人柯文哲（右）、民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）3人再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。（台灣中央選舉委員會提供）

侯友宜矢言，他當選總統後，會在平等、尊嚴、友善的情況下儘速協商ECFA。侯友宜抨擊賴清德因台獨思想而無法務實理性看待兩岸關係。「我遵守憲法，按照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》來做。我說過『中華民國憲法是我們兩岸的護國神山』，賴先生你說的台獨主張，卻是兩岸和平跨不出去的萬重山。我們要如何和平、活絡經濟，讓我們的人民生活可以改善。』

賴清德則在第三輪展開反擊，痛批國民黨為台灣帶來第一大禍害就是死抱「一個中國」的神主牌，造成「國家認同」分歧，影響台灣內部團結。

民進黨總統候選人賴清德於首場政見發表會居次發言，點名侯友宜、柯文哲二人，都無法保衛台灣生存。（TVBS直播截圖）

並數度提到蔣經國，指「蔣經國選擇落地生根，現在的國民黨卻反其道而行，不但不反共，反而親共」。

賴清德指出，「國民黨賄選比比皆是，有人說錢從中國來，司法單位應調查」。賴清德稱，國民黨透過「和戰論」、把他貼上戰爭標籤，及以ECFA「以商逼政」等手段挾北京外力以自重。

賴清德再就國民黨副主席夏立言日前出訪中國大陸，爾後商務部就公布對台商務調查，再對ECFA就採取行動等事件串連，質疑國民黨與北京是否「裡應外合」？質問國民黨有沒有借用中國的力量來取得政權。

賴清德最後強調，侯友宜的政策與論述都是馬英九等人的主張，支持侯友宜就等於支持馬英九等人，指稱侯友宜當選就等於「一中勢力」復辟、等於黑金王朝班師回朝，對台灣未來發展絕對不利。