控訴惡政、要求和平　台灣社會發出選舉造勢之外的自救呼聲

12月24日平安夜當天，強烈大陸冷氣團報到台灣，台北街頭人人穿起禦寒的厚重大衣。藍綠白的大選造勢大會天天登場，一邊喊突破5萬人，另一邊喊突破8萬人，選舉主角們每個在台上聲嘶力竭、天花亂墜，主角終究不是台下搖旗吶喊的人們。散場之後，台灣民眾還是得靠自己，面對種種社會矛盾帶來的生活無奈。



在這個「萬馬齊喑」的時代，台灣社會還是有人發出自救的呼聲，雖然微弱，但不應該被聞而不見。

24日白天，由20餘個台灣社運團體組成的「2023秋鬥」，一連六天的活動來到了最後一天。一行人舉着「罄竹難書：終結綠色恐怖──反惡政、反貪腐、要和平」的主題布條，從台北中正紀念堂遊行到民進黨賴清德競選總部前，為的就是控訴：貧富階級對立、兵兇戰危罪行、民不聊生惡化、環境資源掠奪、民主體制崩壞。

2023年「反貪腐、反惡政、要和平！」秋鬥進入最後一天，12月24日近25個勞工團體下午遊行至民進黨候選人賴清德競選總部，訴求終結「綠色恐怖」，近50多名勞工拉起黑色「招魂幡」，演奏哀歌，要為綠色執政送終，結束時眾人將「罄竹難書」符咒貼在競選總部前的地上 。（張鈞凱攝）

台灣警方重兵警戒，圍起了一個包圍圈。工殤團體、國道收費員自救會，以及勞工代表們，紛紛拿起麥克風，對着台灣執政黨中央黨部表達遭受不公對待的不滿。最後的高潮，則是在賴清德老家「違建」案吵得沸沸揚揚之際，台灣「南鐵東移」受害人陳致曉，直接在賴清德總部前，控訴賴清德強拆他家的暴行，同時播放陳致曉母親對失去家園的悲痛感受。

在寒風中，參與的群眾人人拿起一張寫滿民進黨惡政「罄竹難書」的「幹譙消災符」，貼在民進黨中央黨部與賴清德競選總部的前方。這是在台灣宣稱的「民主」體制下，人民所能做的「奮力一搏」。而黨政高官們則坐在辦公室裏面，彷彿事不關己，冷眼旁觀。現場的景象，形成了巨大的諷刺。

到了當天晚上，温度再降。人潮洶湧的台北西門町鬧區，除了長期「盤踞」於此的「台獨」宣傳外，赫然看到幾家西方主流媒體架好攝影機，他們的鏡頭對向的是舉着「香港不是中國一部分」的「港獨」集會。

「台灣青年拒絕兵役延長鬥陣」12月24日晚間在人流不斷的台北市西門町鬧區舉辦平安夜和平燭光晚會，發起「台灣青年拒絕兵役延長」呼籲兩岸和平行動。圖為民眾留言反對兵役延長。（張鈞凱攝）

十字路口的一隅，一群台灣年輕人看似羞澀，在地上擺起一面寫着「台海和平、社會公平 台灣青年拒絕兵役延長」的白布條。這群為數不多年輕人組成了「台灣青年拒絕兵役延長鬥陣」，默默地點起電子蠟燭，舉着「兩岸不對抗、青年不打仗」「反對兵役延長、不當戰爭炮灰」「堅持兩岸和平交流」等牌子。

幾個小女生則拿起不同顏色的便利貼，無所畏懼的詢問過往路人「我不要延長兵役，你呢？」這面看板漸漸被寫着「NO」的便利貼貼滿，當然還是有「YES」的答案夾雜其中。

在李雙澤《美麗島》的配樂下，一位初入社會在台灣從事幼教工作的袁同學拿起了麥克風，對着準備歡度平安夜的人們說出心聲：「兩岸和平是一切社會發展的基本條件，倘若沒有和平作為基礎，那麼何來社會公平與發展？」她還呼籲民進黨政府，以及大選的候選人，拋棄一切兩岸對立政策，重回和平的協商談判，青年不當戰爭炮灰。

「台灣青年拒絕兵役延長鬥陣」成員、初入社會從事幼教工作的袁同學表示，兩岸和平是一切社會發展的基本條件，倘若沒有和平作為基礎，那麼何來社會公平與發展？她呼籲民進黨當局，以及大選的候選人，拋棄一切兩岸對立政策，重回和平的協商談判，青年不當戰爭炮灰。（張鈞凱攝）

為什麼會有這個「青年鬥陣」的組成，原來是蔡英文於2022年12月宣布兵役由四個月延長至一年，第一批一年制的役男即將在明（2024）年1月25日被徵召入伍。在蔡英文政府上下宣傳「備戰才能避戰」的背後，社會上還是有人提出了反思，延長兵役不正是美國對台灣提出的要求，同時也意味為台海危機做軍事準備，「如果兩岸和平，青年還需要上戰場嗎？」

這群年輕人的反思之聲，在西門町街頭顯得格外違和，「馬照跑、舞照跳」的台灣，靠着「民主自由」甚至是「抗中保台」的意識形態動員，就能成為台灣的護身符？也能解決台灣青年面對與日俱增的不公環境？民粹激情只會墜入情緒亢奮，台灣需要冷靜思考得出的理性答案，還在歷史的角落中等待被眾人齊力挖掘出來。

24日台北街頭的這兩場活動，幾乎沒有被台灣主流傳媒所關注，資源和精力都集中到了形形色色的選舉行程之上。「苦、茫、翻、亂、疫、宅、漲、缺」這八個台灣年度代表字，構成了民進黨蔡英文執政八年的印記，問題是台灣社會依舊在「悶燒」，所有亟待解決的深層次結構性矛盾，都被年年的大小選舉轉移了出去。台灣人不是沒有怨氣，還是有人發出微弱聲音以求自救，但打破不了的藍綠統獨格局，就像一只戴着台灣人民頭上的緊箍兒，只要政客念念咒語，腦海裏就會瀰漫着「我們很幸福」的幻象。