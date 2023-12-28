台灣大選︱涉助中共介選　台北安徽同鄉會理事長遭聲押

距離台灣大選只有半個多月之際，再有民眾涉助中國大陸介選而遭查。台北市安徽省同鄉會涉嫌接受大陸委託，安排同鄉會成員及親友共27人以低價赴大陸旅遊，並要求支持特定政黨及總統候選人。周三（27日），檢調兵分8路搜索，訊後聲押同鄉會宋姓理事長等2人。



檢調接報指，台北市安徽省同鄉會宋姓理事長及李姓、葉姓幹部受安徽省台辦、統戰部等單位委託，邀約、安排同鄉會成員及親友共27人，以1.6萬餘元新台幣（約4000港元）的低價團費赴安徽省旅遊、交流。今年10月29日至11月5日在陸期間，一行人的食宿、交通全由陸方資助、招待。餐會中，李男及台辦人員要求團員支持特定政黨或特定總統候選人，以此不正利益行賄有投票權的團員。李男並取得3萬元人民幣，返台後存入銀行帳戶。

周三，台北地檢署指揮調查局台北市調查處、台北市政府警察局大同分局執行搜索8處，並通知李男、宋女、葉男等18名被告到案。檢方認為，李姓、宋姓被告罪嫌重大，且有互相勾串、湮滅證據之虞及羈押必要，向法院聲請羈押禁見。複訊後，檢方認為李男、宋女涉犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪，罪嫌重大，且有羈押原因及必要，周四（28日）凌晨向法院聲請羈押禁見。另葉姓男子則命具保5萬元新台幣（約1.27萬港元），其餘被告請回。