台灣大選2024︱侯友宜「租屋案」失血嚴重 國民黨亟需擺脱危機

國民黨和民進黨的民調差距繼續拉大！「美麗島」28日公布了第99波最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度上升1.3個百分點，達到40.0%，創下近期以來的新高；國民黨「侯趙配」支持度下跌0.8個百分點，為28.9%；民眾黨「柯吳配」上升1個百分點，支持度為17.6%。

「侯趙配」與「賴蕭配」的差距擴大到11.1個百分點，形勢非常危急。如果兩黨維持這樣的差距，就算最後郭台銘歸隊，帶動部分郭粉回歸，國民黨恐怕也很難取勝。

導致國民黨民調崩盤的原因，除了兩輪正副領導人電視政見辯論會賴清德和蕭美琴表現更勝一籌，最重要的原因是侯友宜位於中國文化大學「凱旋苑」的租屋延燒所致。

國民黨本來抓住賴清德礦區老家違建案醜聞打賴清德個措手不及，拉近了與民進黨的民調差距，但是想不到民進黨「以其人之道還治其人之身」，也挖出了侯友宜家族的「房事」醜聞，反過來又打了國民黨一個措手不及。

侯友宜家族的租屋曝光後，民進黨及綠媒迅速反擊，攻擊侯友宜一邊通過其妻高價出租房屋給學生涉嫌剝削青年，一邊在選舉中提出「居住正義」，抹了侯友宜一臉黑。

民進黨總統候選人賴清德於政見發表會居次發言，點名侯友宜、柯文哲二人，都無法保衛台灣生存。（TVBS直播截圖）

因為「剝削」、「青年」、「居住正義」這些議題要遠比房屋違建議題更能觸及台灣社會疼點，民進黨一炒作這個議題，侯友宜的「居住正義」牌立刻失靈，國民黨的支持度旋即跌落。

為挽救選情，侯友宜妻子出面澄清，表示這座位於文化大學的房子是孃家所送，通過中介新光人壽對外合規出租，而且一直都照章納稅，還承諾會在租約到期後將房屋該做青年房舍或社會住宅。但是在民進黨的造勢進逼下，仍然未能止住出血，導致國民黨與民進黨的民調差距反而迅速拉大，超過了10個百分點。

在大選動員已經進入最後階段，按規定1月3日就不得再發布任何民調的情況下，如果國民黨不能在最近一周拉近拉近與民進黨的民調差距到誤差範圍之內，結果恐怕會是災難性的。

不過，選戰如作戰，對手的災難就是自己的狂歡，國民黨現在這個情況，正是賴清德所樂見的。這場選戰，賴清德的心情可謂是一波三折。最初，藍白合壓力下，賴清德神經高度緊張，因為「下架民進黨」成主流民意的情況下，如果藍白合作，賴清德勝選的機會將大幅降低。

民進黨副總統候選人蕭美琴（左）以逗貓棒與店內貓咪互動，並贈送吳崢「喵屋」，祝福他能順利當選。（賴清德競選辦公室提供）

後來，藍白合作破裂，最大威脅解除，坊間開玩笑說賴清德和蕭美琴勝幾乎笑暈在辦公室裏，從那一刻起，民進黨勝選的概率就大幅飆升。

再後來，國民黨奮起直追，侯康配配合出擊，再加上「賴皮寮」違建醜聞曝光，兩黨民調拉近進入誤差範圍，賴清德開始緊張起來。一周內，為擺脱違建醜聞，賴清德當眾哭了三次，又是承諾將違建信託，又是在全台灣擺字造勢，終於止住了頹勢。

臨近大選投票，民進黨又挖出了侯友宜家族的租屋問題，這個議題讓賴清德瞬間來了精神，綠營旋即通過大肆炒作，迅速拉大了與國民黨的民調差距。

這就是台灣大選，有數字遊戲，有抹紅抹黑，有辯論表演。可以說這是民主，也確實民主，不過同時也非常刺激，非常有戲劇性。