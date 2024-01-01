台灣大選2024︱趙少康稱若當選副總統願放棄四年薪水：一毛都不要

台灣總統大選將在1月13日登場，台灣副總統候選人電視辯論會1月1日下午登場，國民黨副總統候選人趙少康在辯論會上宣布，副總統是備位，若當選，他的副總統薪水一毛不要，等同放棄一年新台幣496萬元（約合126萬港幣）的薪水。趙少康更稱，他副總統官邸也不會住，通通免費做青年住宅，「大家抽籤，水電費我出。」



媒體提問環節，有記者提到，「關於中國對台灣軍事威脅，台灣如何強化國防議題？」國民黨副總統候選人趙少康主張，將來戰鬥部隊，每個人加薪2萬塊（新台幣），重賞之下必有勇夫，這是合理待遇，「募集一些有志之士，願意為國家效勞的職業軍人，不能靠義務役打仗，職業軍人充實了才有戰力」。



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趙少康日前曾說，民進黨總統候選人賴清德拆掉萬里老家違建「賴皮寮」，他就辭去中廣董事長。趙少康今日在辯論會上公開宣布辭去中廣董事長，他秀出辭職書，表示他現在就簽名，「本人即日起辭去中廣董事長、董事及總經理職務」。

趙少康接著突然宣布，他當選後，副總統的薪水一毛不要，福利也不要，官邸也不住，他拿出來做青年住宅，通通免費，他出水電費。

依據《台灣總統副總統待遇支給條例》規定，副總統待遇分為月俸與政務加給，副總統月俸按2000點計，加上政務加給，換算月薪近新台幣37萬元。此外，副總統年終比照公務員，享1.5月年終獎金，中華民國副總統年薪約為新台幣496萬元（約合126萬港幣）。

2024台灣大選，國民黨候選人侯友宜（左）與副手趙少康（右）定裝形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

另外針對記者提問，台灣國防預算從新台幣3500多億到現在6000億，表面上看起來創下歷史新高，但佔台灣GDP才將近2.5%，其實美國方面也希望台灣國防預算達到3%，顯示台灣在強化國防還有很大努力空間。想請教3位副總統候選人，是否支持繼續投資國防？有哪些可以再強化？

趙少康回應稱，中國國防預算是台灣的17倍，2.5%、3%、50％也都很難拼，但是也不能算了，要集中力量，一定要源頭打擊，飛彈、火力要打到對岸的沿岸基地，民進黨現在是要打登陸戰，但這樣台灣就完了。

趙少康主張，將來戰鬥部隊，每個人加薪2萬塊，重賞之下必有勇夫，這是合理待遇，募集一些有志之士，「願意為國家效勞的職業軍人，不能靠義務役打仗，職業軍人充實了才有戰力。」