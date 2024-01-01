蔡英文卸任前最後元旦談話：盼兩岸恢復健康交流，尋求和平之道

2024首日，蔡英文上午6時27分出席元旦升旗典禮後，8時30分在總統府大禮堂發表「2024新年談話」，這是他總統任內最後一次元旦談話。蔡英文說道，如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣。她指出，台灣跟以往更不一樣，「不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界、改變世界。」



針對兩岸關係方面，蔡英文表示，台灣已能自信沉穩地面對中國；期盼兩岸儘速恢復健康有序的交流；也期盼以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間，長遠穩定的和平共存之道。



蔡英文1日在副總統賴清德陪同下在台灣總統府發表「2024新年談話」。（翻攝中時電子報）

蔡英文談話上指出，一場百年大疫，不僅挑戰全世界人與人之間的互信，更考驗國與國的互助，而民主自由與威權主義的再衝突，不但牽動地緣政治板塊穩定，也衝擊國際供應鏈的版圖重整。

蔡英文表示，這8年來世界變得不一樣，民主自由不只是價值信仰，而是地緣政治要捍衛的堡壘，更是國際供應鏈中必須搭載的核心。她強調，這8年來，台灣也真的不一樣，跟以往更不一樣的是，台灣不再被遺忘，2350萬台灣人參與世界改變，更參與改變世界，「如果問我這8年的關鍵字是什麼，我會說是世界；如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣」。

蔡英文指出，「我們信守承諾維持現狀，也展現決心強化國防」，並全面啟動國防改革，這個改革是現在進行式，但台灣不挑釁、不屈服，以無比堅定的信用，贏得國際社會信任，也讓台灣自信堅定的面向世界，也能自信沉穩面對中國。

蔡英文表示，如今Taiwan Can Help是國際肯定的行動，在國際社會需要幫助時，台灣的力量一直都在，而當對岸遭逢天災危難，台灣的關懷也一直都在，而在增加國際合作同時，也期盼兩岸之間負起共同責任，期盼兩岸盡速恢復健康有續交流，期盼以和平對等、民主對話，共同尋求兩岸間長遠、穩定的和平共存之道。

蔡英文：中華民國憲法不是風險，九二共識才是風險

民進黨總統候選人賴清德日前在總統辯論會上稱，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」，言論引發熱議，賴清德隨後改口說，自己是口誤，要說的是「中華民國憲法」。

有媒體詢問，賴清德提到的兩岸路線，是否還是蔡英文的兩岸路線？中華民國憲法是否是一場災難？

蔡英文則回應稱，「我擔任中華民國總統，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，與其他相關法規處理兩岸事務，這本來就是總統要做的事」，她表示，九二共識對國家主權是有風險，把九二共識與憲法混為一談，會使得中華民國憲法落入九二共識化的風險，這才是真正令人憂慮的地方，「中華民國憲法不是風險，但與九二共識的連結才是風險」。

2024台灣大選總統辯論會於12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

台灣死刑存廢再成話題

死刑存廢成這次總統候選人辯論會攻防議題之一，媒體詢問，國民黨總統候選人侯友宜質疑好像蠻多死刑沒有執行，讓受害者家屬傷心，是否期待下任總統做什麼改變。

蔡英文說，台灣沒有廢除死刑，目前的死刑犯都仍在釋憲法律程序中，她也必須要提醒，無論誰當總統都不能超越法律，因為台灣是法治國家。死刑存廢議題在台灣有許多討論，也牽涉到情感與理性、價值與理念，每當有重大刑案發生，許多人都希望犯人受到制裁，想藉由死刑來嚇阻重大犯罪行為。

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蔡英文指出，這也顯示民眾不希望有犯罪發生，預防犯罪是民眾心中最大期待，這也表示政府要持續努力，建立更完善的制度，至少包括4個面向，分別是提升司法公信力以及強化治安，特別是加強查緝幫派組織，另外也要增加政府量能，強化社會安全網，以及完善收容人精神醫療服務，這些政府都在努力，「不足之處我們還需要繼續加強」。

對於外界關注的能源議題，有媒體提及在野黨抨擊民進黨政府的2025非核家園是錯誤政策，以及這6年來發生5次大停電。

蔡英文回應稱，現階段的台灣社會不該持續在核電爭議上打轉，而是應該在非核選項中大步前進。在野黨說要發展核電，但始終都無法說出新的核電廠要蓋在哪，核廢料要怎麼處理。

台灣核二廠。（核能看透透網站）

蔡英文說，如果有新的核電技術，能夠確保核安又能解決核廢料的問題、又有足夠的社會共識，或許可以採取更開放的態度來面對，但現階段這些條件都尚未成熟。在野黨的重點是放在缺電上，但台灣最缺電的時期是在2016年5月她剛接任總統時，當時的備轉容量率低到只有1.64%，而回顧去年一整年，備轉容量率不曾低於6%，且持續維持在6%到10%間，甚至從2022年開始，台灣的綠電總發電量超過核電。

蔡英文指出，面對2050淨零轉型及國際供應鏈RE100的挑戰，全力加速再生能源發展，接軌聯合國氣候變化綱要公約會議（COP28）所確立的共識，即2030年再生能源成長2倍、能源使用效率提高1倍，這樣才能確保台灣產業的國際競爭力。

執政八年 蔡英文：有些事情在社會溝通上可以做得更好

有媒體詢問，台灣這8年來有什麼不一樣的地方，以及有哪些政策如果可以重來，會用什麼辦法來推動？

蔡英文回應稱，受到疫情影響，有些事情可以做得更快，像是社會住宅的進度與綠能發展的速度，她也要感謝民眾的體諒包容，有些事情在社會溝通上可以做得更好，例如年金改革、婚姻平權，「我們事實上在溝通可以做得更好」。