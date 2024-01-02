蔡英文稱尋求兩岸和平共存之道　國台辦：望台胞認清民進黨路線

2024年1月1日，蔡英文發表任內最後一次新年講話，歷數8年來改革成效、經濟發展、強化「國防」、兩岸關係等方面。針對兩岸關係方面，蔡英文表示，期盼兩岸儘速恢復健康有序的交流，以和平、對等、民主、對話，共同尋求兩岸之間長遠穩定的和平共存之道。

國台辦發言人陳斌華表示，所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵兇戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源，希望廣大台胞認清民進黨路線、政策的危害性破壞性。



陳斌華指，2016年以來，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造販賣「兩國論」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩。所謂「蔡英文路線」就是「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵兇戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源。

陳斌華表示，蔡英文嘴上說「維持現狀」、希望台海和平穩定，實則加緊「以武謀獨」、「倚外謀獨」，推行「去中國化」，大搞「文化台獨」、「脫鉤斷鏈」，嚴重損害台灣同胞的利益，給台海和平穩定帶來巨大危害。

陳斌華稱，「台獨」與台海和平水火不容，與台灣同胞利益福祉背道而馳。延續「蔡英文路線」，走謀「獨」挑釁的邪路，走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮愈來愈遠，離戰爭、衰退愈來愈近，希望廣大台灣同胞認清民進黨路線、政策的極端危害性、破壞性，堅決反對「台獨」，在何去何從的十字路口作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定和自身安全福祉。