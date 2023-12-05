「戰爭對兩邊都不好」　台裔導演面向國際講述金門故事反思和平

台海戰爭與和平的議題，不只是台灣大選攻防的焦點，也是國際矚目的重點。經過俄烏戰爭與巴以衝突，和平的呼聲越來越大，除了地緣政治的嚴肅討論外，從人民情感與日常生活出發的紀錄片，也成為向國際倡籲和平的一種方式。即將於12月5日在《紐約時報》紀錄片平台Op-Docs上映的《金門》（Island in Between），即為台裔美籍導演江松長的一次嘗試。



在台灣出生、美國長大，並擁有在中國大陸工作經驗的導演江松長，曾獲得皮博迪獎（Peabody Awards）與艾美獎（Emmy Award）提名，此次他聯手在兩岸三地長期推動紀錄片製作發行的CNEX，推出片長20分鐘的新作《金門》。導演透過其個人視角、家庭經驗，以及不同區域文化的矛盾碰撞，藉由夾處於台灣與大陸之間的金門日常，傳達出島嶼的微妙平靜以及對台灣未來的深層思考。

金門，曾經是國共內戰兩岸分裂後，軍事對峙的最前沿；也是兩岸開放後，人民密切往來連結的第一線。換言之，金門既經歷過戰爭的殘酷，也深明和平的不易。近年來台海情勢兵兇戰危，金門頻頻發出和平呼聲，縣長與民意代表在兩岸之間穿針引線，還有當地政治人物提出「永久非軍事區」與推動「金（門）廈（門）大橋」的構想。

金門的人們，又是如何感受戰爭與和平呢？在《金門》這部紀錄片中，首先映入眼廉的是一輛廢棄在沙灘上的坦克車，金門靠海維生的蚵農們，抬頭所望則是高樓林立、五光十色的廈門，遺留在金門島上的戰爭印記，諸如反共標語、心戰播音牆、「三民主義統一中國」橫幅等等，早已轉化為當地人們的觀光資源和生活日常。

令人印象深刻的是，片中紀錄了兩位金門大陸籍配偶的對話，「會不會打仗」是她們聊天的話題，背後卻體現了兩岸民間社會早已緊密相融，但政治上卻交鋒不斷的現實。一段稀鬆平常又帶有煙火氣的閒談，承載的卻是沉重的未來不確定性。如同片中一位導覽志工，身在碉堡內部，脱口而出一句「戰爭對兩邊都不好」的感嘆，如此最接地氣的真實聲音，恐怕很難傳進台北與華府最高決策者的耳朵裏。

在台灣，隨着越來越多「反戰」聲浪的出現，被民粹綁架的輿論場，又陷入了另外一場激辯：「反戰」訴求的對象是北京還是華府？這個問題在台灣已經難以理性釐清，因為夾雜了太多藍綠統獨的意識形態，卻又是迫在眉睫不得不究明清楚的關鍵問題。特別是在世界烽火四起的當下，台海這一座「火藥庫」究竟會由誰點燃引信，攸關着台灣人民的身家性命與國際的和平穩定。

導演江松長在回應《香港01》記者提問隱身於片中的美國角色時，他特別提到1960年美國總統大選，甘迺迪（John F. Kennedy，又譯肯尼迪）與尼克遜（Richard Nixon，又譯尼克松、尼克森）兩位候選人轟動一時的「金（門）馬（祖）棄留」辯論，前者主張應從金馬撤軍，而後者則認為美國必須遵守《中（台）美共同防禦條約》的義務，力主防衛金馬。江松長說，他想向美國觀眾傳達，儘管他們可能不知道，但美國在台海的存在，包括非公開的軍事訓練，其實已行之有年。

作為一部在美媒平台上映、面向國際的紀錄片，江松長表示：「製作這部影片，我希望透過生活其中的人們，包括我自己的視角，深入探討台海危機，並做出貢獻。特別是在全球正努力理解烏克蘭／俄羅斯以及以色列／哈馬斯之間戰爭的可怕情況時，我期望我的影片能在倡導和平方面發揮一點作用。」

CNEX董事長蔣顯斌則補充道：「江松長導演的《金門》提供了一種獨特的內在視角，加深全球對台灣面臨的複雜現實的理解。在CNEX，我們致力於將這些深層故事帶到眼前，促進國際觀眾之間的對話與領略。」

1960年9月26日甘迺迪和尼克遜進行美國總統大選電視辯論，「金門」成為雙方交鋒話題之一。（Getty）

事實上，《經濟學人》雜誌2021年4月推出「台灣是地表上最危險的地方」封面故事，已經說明了台海議題如何牽動着全球地緣政治的風雲變化。華府智庫不斷進行台海「兵推」，政客們則不時關切台灣兵役與備戰，各家媒體也加碼各種「出兵援台」或「支持台獨」等民調，完全體現了美國精英們透過「台灣牌」所流露出來的「中國焦慮」。《金門》紀錄片可說是一個縮影，呈現出國際時局如何走進尋常百姓家。

《金門》的結尾意味深長，明（2024）年起台灣役男役期將延長至一年，最前線的金門，還能不能再看到平靜的日升日落？12月4日在台北舉行的特映會上，「對話」是眾人最密集使用的詞語，從金門歷史與現實出發，台海兩岸與太平洋兩岸的「對話」，是解決危機不可或缺的一環，或許也是台灣人重新面對自身處境與選擇的一次自我對話。