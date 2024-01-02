台灣大選2024 |看封關民調：不是侯友宜國民黨崩盤　是賴清德急了

近期台灣大選的民調震盪、議題攻防引發不少討論。



民調部分，「國民黨崩盤」成了話題，其根據大體是12月27日《美麗島電子報》第97波開始的民調走勢：「賴蕭配」從第96波的37.5%上升到38.9%，「侯康配」則從32.6%下跌到29.4%，雙方差距從4.9%擴大到9.5%，是近期以來最大落差。隨後的第98波、第99波、第100波、第101波民調，雙方差距則分別是9%、11.1%、11.5%、11.1%，藍營選情看上去的確落後許多，且沒有好轉跡象。

至於「崩盤」原因，外界推論是民進黨近來操作的侯友宜「凱旋苑」議題導致。12月20日開始，民進黨集中火力攻擊侯友宜當「包租公」，稱侯手中擁有「凱旋苑」超過100間套房，除了設立1戶1門牌來規避房屋稅，還以每月房租新台幣1萬6,000元的價格租給大學生，年收入近2,000萬元，侯卻在競選期間主打居住正義，明顯言行不一。

平心而論，這一攻勢確實引發輿論震盪，所以侯辦也在12月28日緊急回應，稱「凱旋苑」是侯友宜岳父留給妻子任美鈴的財產，一切合法繼承、合法建造、合法繳稅，早在2018年就簽約租給新光人壽公寓大廈管理維護公司經營，分租價格也由新光決定。目前因為合約限制，無法改變出租價格，但凱旋苑尚有50幾間空屋，侯家願以捐款方式，補貼資助想在凱旋苑租屋的中低收入戶清寒青年、青年學生；2026年6月與新光的租約屆滿後，也將透過如「崔媽媽」包租代管等方式，將大樓改為青年宿舍或社會住宅。

但即便如此，《美麗島電子報》的民調走勢依舊，「侯康配」似乎沒有突圍機會，「國民黨崩盤」也似乎成為定局，但情況果真如此嗎？

2024台灣大選，國民黨候選人侯友宜（左）與副手趙少康（右）定裝形象照。（侯友宜競選辦公室提供）

膠著態勢依舊未變

首先，《美麗島電子報》的民調差距雖驚人，卻需要參考換算得票率後的新數據。

在12月30日公布的第100波民調資料中，《美麗島電子報》特別新增了「當下投票率的得票率推估」。據其說明，這一推估是將投票意願、過去10年投票結果、政黨印象評價等參數納入推計，基本上就是美麗島依過往數據累積而成的「校正模型」，目的是讓民調盡可能貼近現實，避免抽樣導致的偏離。

在這個換算機制下，第100波民調的「賴蕭配」支持度原本是40.2%，經當時得票率推估後會落在40.9%到43.2%；「侯康配」的支持度原本是28.7%，但經當時得票率推估後會落在37.0%到38.6%，因此「賴蕭配」其實只贏「侯康配」2.3%到5.3%，而不是原本支持度直接相減後的11.5%。

另外在選票換算上，《美麗島電子報》也以加入得票率考量後的數據為基礎，套入2016年與2020年的投票率平均值、2024年選民數進行換算，得到了以下的選票數據：「賴蕭配」的可能得票數在563.8萬到583.1萬之間，「侯康配」則在510.1萬到532.1萬之間，雙方差距約為52萬正負21萬票。

國民黨總統候選人侯友宜12月21日舉行「兩岸政見發布會」，左起施威全、侯友宜、劉德勳、左正東。（侯友宜競選辦公室提供）

無獨有偶，第101波的《美麗島電子報》封關民調也是類似情況。「賴蕭配」支持度原本是39.6%，經當時得票率推估後會落在40.6%到41.8%；「侯康配」的支持度原本是28.5%，但經當時得票率推估後會落在36.7%到38.5%，因此「賴蕭配」其實只贏「侯康配」2.1%到5.1%，而不是原本支持度直接相減後的11.1%。另外在101波的選票換算上，《美麗島電子報》同樣以加入得票率考量後的數據為基礎，算出「賴蕭配」的可能得票數在559.7萬到576.2萬之間，「侯康配」則在505.9萬到530.7萬之間，雙方差距約為50萬正負21萬票。

而這個態勢，其實與其他民調呈現的膠著局面相去不遠。12月29日，《TVBS》發布民調，調查期間為12月22日到28日，結果顯示「賴蕭配」以37%支持率領先，比前一波12月15日至12月21日增加了4個百分點，「侯康配」為33%，比前次調查成長1個百分點。12月30日，《TVBS》再公布「總統辯論後，2024總統大選支持度調查」，這一民調也是TVBS的2024封關民調，而結果顯示，在有投票意願的選民中，「賴蕭配」支持度為33%，較12月28日調查減少4個百分點，「侯康配」支持度也下滑3個百分點至30%，「賴蕭配」小幅領先「侯康配」3個百分點。

《ETtoday》民調也是如此。根據12月29日數據，「賴蕭配」支持度是36.6%，「侯康配」支持度是33.8%，「柯盈配」支持度是22.2%，「賴蕭配」與「侯康配」支持度差距2.8個百分點，「賴蕭配」只有微幅領先。1月2日，《ETtoday》公布封關民調，「賴蕭配」支持度為38.9%，「侯康配」支持度為35.8%，「柯盈配」支持度為22.4%，「賴蕭配」與「侯康配」支持度僅差3.1個百分點。根據《ETtoday》最新推估，「賴蕭配」支持度區間約為35.9%至41.9%，「侯康配」支持度區間約為32.8%至38.8%，「柯盈配」支持度區間約為19.4%至25.4%，藍綠的競爭拉鋸非常激烈。

台灣總統大選第二場電視政見發表會26日登場，民眾黨總統候選人柯文哲（右）、民進黨總統候選人賴清德（左）、國民黨總統候選人侯友宜（中）3人再度同場交鋒；政見會抽籤的發言順序為柯文哲、侯友宜、賴清德。（台灣中央選舉委員會提供）

當然，或許會有論者質疑，《TVBS》、《ETtoday》都算「親藍媒體」，這兩家的民調數據必然會對「侯康配」有利，那麼可以再看「親綠媒體與單位」的封關民調。首先觀察《台灣民意基金會》12月29日民調，「賴蕭配」支持度是32.4%，「侯康配」是28.2%，差距4.2只有個百分點；在政黨支持度部分，國民黨獲31.5%支持度，民進黨28.9%，民眾黨18.4%。

再來是《三立電視》1月1日公布的封關民調，「賴蕭配」支持度為30.9%，「侯康配」為27.9%，差距3個百分點；在「政黨傾向」上，傾向國民黨的比例是30.1%，民進黨是26.6%，民眾黨是22.3%排第三；在「區域立委支持度」上，國民黨35.2%，民進黨26.6%，民眾黨9.6%；在「不分區立委支持度」上，國民黨33.1%、民進黨26.4%、民眾黨20.1%，以此試算不分區席次分配，國民黨能獲14席，民進黨11席，民眾黨9席。

《震傳媒》也在1月1日公布封關民調，結果顯示31.5%的選民支持「賴蕭配」，「侯康配」則獲28.4%的民眾支持，賴蕭小幅領先侯康3.1%；在「政黨傾向」調查中，國民黨30.0%、民進黨27.3%、台灣民眾黨23.6；在「區域立委支持度」調查中，國民黨獲得36.2%支持，民進黨28.6%、民眾黨9.8%；在「不分區立委支持度」調查中，33.7%民眾支持國民黨，民進黨24.6%，民眾黨21.6%，以此試算不分區席次分配，國民黨預估可在不分區可獲14席，民進黨11席，民眾黨9席。

所以整體來說，國民黨選情並沒有發生崩盤：在總統大選層級，「賴蕭配」與「侯康配」依舊膠著，即便「賴蕭配」普遍領先，卻也與「侯康配」在誤差範圍內，無法拉開差距；在立委選舉層級，國民黨選情大好，必然是這次立院的第一大黨，也有一定機會單獨過半。

國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會。趙少康批評，民進黨沒有治理團隊，就搞「抗中」、「反中」，「老狗玩不出新把戲」，年年都來這一招。（國民黨提供）

賴清德急於拉開領先

其實如果仔細觀察12月以來的各家民調走勢，便會發現，因為賴清德深陷「賴皮寮」違建風暴、柯文哲「再變色」後開始分散綠營選票、國民黨又持續團結，讓「賴蕭配」與「侯康配」陷入了膠著，除「未換算得票率」的《美麗島電子報》民調出現大幅落差，導致有部分分析宣稱「國民黨選情崩盤」外，基本上多數民調都呈現藍綠拉鋸態勢。

或許正因如此，原本一騎絕塵、勝券在握的賴清德急了，開始對侯友宜與國民黨發出攻勢，希望掙脫「賴皮寮」違建泥淖，同時擴大與侯友宜的差距，「凱旋苑」明顯就是反撲的第一步，接著還有「五月天被逼親中」、「拒絕韓國瑜當院長」等攻勢。

其中，「五月天被逼親中」源自《路透社》報道，文中引述所謂「知情人士」與台灣的「國安備忘錄」，稱中國已向五月天施壓，以調查假唱事件威脅，要求五月天在台灣大選前發表「親中言論」，公開表態支持北京的「一個中國」說法，並配合中國的對台宣傳，否則「將會付出代價」。不論《路透社》消息從何而來，是真的從台灣相關部門獲得、自己憑空杜撰、或是民進黨「刻意餵料」，基本上參考台灣2016年、2020年總統大選就能知道，這個事件如果被刻意引導，很容易會發展成「周子瑜事件」、「王立強案」的混合版，讓「中共介選」的話題熱度上升，為民進黨選情助攻。

嗶哩嗶哩（B站）博主「麥田農夫」針對五月天上海演唱會進行音源鑒定，得出五首「純假唱」的結論。（微博）

再來是「拒絕韓國瑜當院長」。這個攻勢基本上出現在12月28日「凱旋苑」事件止血後，民進黨推出了「票投藍白，架空未來」電視廣告，聚焦攻擊國民黨不分區立委排名第一的韓國瑜，列舉韓國瑜喜歡打麻將、擔任高雄市長期間爬樹、落跑選總統、進入中聯辦等爭議事件，稱如果政黨票投國民黨、民眾黨，韓國瑜就可能當上立法院長，損害台灣利益。顯而易見，這一攻勢是要複製2020年大選前的「黑韓產業鏈」，將高人氣的韓國瑜打成「仇恨值之王」，一箭雙鵰拖垮國民黨的總統與立委選情。

但從後續發展來看，民進黨的攻勢都沒能見血封喉。「五月天被逼親中」事件，民進黨雖然猛打「中共介選」，但因五月天從頭到尾都未發表任何說法，《路透社》也未進一步跟進報道，國台辦更反駁這是假消息，國民黨則要求民進黨拿出證據，導致「五月天被逼親中」事件沒能繼續延燒，整體攻勢雷聲大雨點小，看上去更像民進黨刻意「餵料」、出口轉內銷，結果民眾不買單的失敗操作。

「拒絕韓國瑜當院長」便更空心。一來，韓國瑜雖是這次國民黨的輔選主力，卻不是總統、副總統等主要候選人，攻擊韓國瑜對大選的殺傷力實在有限；二來，即便韓國瑜過往有些爭議，基本上也已通過落選、被罷免、淡出政壇做公益等方式，完成了輿論眼中的「贖罪」，如今民進黨要將「黑韓產業鏈」冷飯重炒，當然會功敗垂成。

高雄市前市長韓國瑜、國民黨總統候選人侯友宜、台中市長盧秀燕。（Facebook@中國國民黨 KMT ）

事實上，就連被不少分析視為「引發國民黨崩盤」的「凱旋苑」事件，筆者也認為是相當失敗的操作。

第一，「凱旋苑」事件確實會影響侯友宜的樸素、基層形象，但這張牌應該在投票前一個禮拜、甚至前幾天打出來，才能最大程度挫傷國民黨選情，因為「凱旋苑」事件儘管觀感不好，卻也沒有合法，基本上不容易延燒2個禮拜以上。結果民進黨卻在12月20日便開始操作，顯然是因為「賴皮寮」違建嚴重衝擊賴清德選情，才讓原本的「王牌」被提前拿出來救火，失去了「必殺技」的作用。

第二，侯友宜沒能提前防範「凱旋苑」事件延燒，當然影響了國民黨選情，但至少侯辦已在12月28日緊急處理，宣布將空屋即刻轉為社宅，並將在2026年約滿後全數改為社宅，也算大刀闊斧、斷尾求生。這一做法，難免會被拿來與賴清德處理「賴皮寮」相較，讓國民黨形塑「侯友宜合法的都捐了，賴清德非法違建卻拒不拆除、也不確實公益信託」，最終還是挫傷賴清德選情。

宋楚瑜、侯友宜同台力挺國民黨立委候選人李彥秀。（台視新聞畫面截圖）

如今，民進黨雖持續抨擊侯友宜「包租公」、「獵地」，卻沒能阻止賴清德「中華民國是災難」的失言風暴延燒，再加上高端疫苗又被國民黨爆出3段錄音檔，內容涉及「採購價格不低於700元」、「假設疫苗沒有太有效果，嘗試提高抗原」、「一路開綠燈」等疑似官商勾結的對話，引爆了輿論怒火，自然也會削弱民進黨對國民黨的壓制。

整體來說，賴清德當然在所有民調都是第一，但瞭解台灣選舉的人都知道，只有50萬規模的脆弱領先其實不算領先，因為任何選前突發事件，都可能改變這個局面導致翻盤。而根據筆者此前分析，基本上在賴清德過不了四成的民意天花板、柯文哲分票、國民黨史無前例大團結的結構下，賴清德的路其實越走越險，侯友宜的勝率則不斷上升，事實上1月1日網路溫度計網站便已出現「侯康配」（38.11％）微幅反超「賴蕭配」（38.10％）的數據。

而從眼下的封關民調分布、輿論態勢來看，在民進黨攻勢虛浮、國民黨持續緊咬進攻的情況下，就算正式民調中「賴蕭配」、「侯康配」的「黃金交叉」至今沒有發生，也極可能在1月13日投票當晚實現，導致賴清德雖曾形勢大好、卻終究要前功盡棄。