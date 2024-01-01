專訪區桂芝·三︱香港和台灣教育的「去殖民化」遠遠不夠

編按：台灣北一女國文教師區桂芝，近來成為兩岸輿論場「火線人物」。她在12月4日出席「蔡英文政府教育政策總體檢」記者會，一段5分鐘的發言影片在網上廣為流傳，其中痛批蔡政府2019年施行的「108課綱」，國文科大為刪減文言文篇章，令學生「歷史碎片化、國文淺碟化」，且「是非錯亂，價值混淆」，堪稱「缺德無恥課綱」。台灣文史課綱爭議再度浮上枱面，同時也折射出了台灣社會藍綠統獨撕裂、史觀認同錯亂虛無、兩岸關係錯綜複雜、政客利用教育牟取政治利益等種種問題。《香港01》在台灣專訪區桂芝老師，藉由她的心路歷程，透視台灣社會思想與意識形態變遷背後的來龍去脈，本文為系列之三（完結）。



台灣課綱與文史教育的爭議，之所以三不五時上演，反映的是台灣民眾認同的混亂與異化，以及社會嚴重的撕裂與對立。經常往返台灣與香港的區桂芝，對此更是感同身受。她說，港台社會都有一定程度的異化而不自知，比如我們過耶誕節比過冬至還隆重。

認同異化 家庭衝突撕裂加劇

不過，區桂芝認為異化的問題根源，還是在於缺乏「文化自信」。「畢竟我們的母語是中文，又是受繁體字教育長大，只要多讀中國古典文學，比較有慧根的人，日後一定有機會回頭反芻回來的。就像小時候我們都崇拜西方搖滾樂，可是到了一定的年齡之後，就會慢慢回到自己的文化上面來。」

遊走於兩岸三地的台灣北一女國文教師區桂芝告訴《香港01》，她認為台灣和香港的「去殖民化」工作還不夠。（張鈞凱攝）

來自於家人在北美地區定居的經驗，區桂芝說，除非是外國人非常倚重的精英，「否則對他們來說，你就是個『異教徒』」，這番體會也得靠生命經驗才能感受到的。

現代台灣很多人嚮往西方的藝術、文化與價值，對傳統文化卻棄如敝屣，把「四維八德」、「孝道」都說成了「權威掌控」或「情緒勒索」。區桂芝認為這是品德教育出了問題，尤其是「太陽花」運動與「108課綱」施行之後愈形嚴重。

事實上，區桂芝所看到的「品德教育」困境，與西方「新自由主義」浪潮席捲而來的「個人主義」抬頭，以及歷史虛無化之後，被政客引領針對特定對象的「反權威」傾向有關。

2014年台灣「太陽花」運動爆發時，區桂芝在教育現場看到的是，許多孩子與父母在家庭裏的撕裂特別激烈，驚覺「綠色家庭的小孩沒有變藍，可是藍色家庭的小孩都變綠」。她說，許多父母為了避免衝突，乾脆在家裏就不談政治，可是他們沒有想到孩子在學校受到課綱根深柢固的影響，「西方『普世價值』那一套已經綁住了他，回不了頭。」

台灣現行「108課綱」編寫的高中歷史教科書。（資料圖片）

去殖不足 史觀帶來錯誤認同

與此同時，區桂芝對於2019年香港「反修例」風波的社會影響，也印象非常深刻。「香港社會撕裂嚴重的問題之一，在於回歸之後沒有進行『去殖民化』的工程，所以20多年都是白過的，也才會進一步釀成後來那麼大的風波。」

區桂芝對比台灣的情況提到，國民黨政府到台灣後，雖有做了一些「去殖民化」的工作，再加上推行「中華文化復興運動」，強化了文化的根，可是「親日」的思潮依舊濃厚，成為現今主張「台獨」的核心。

她舉例現行台灣歷史教材，將「日據」改為「日治」，將日本「戰敗」改為「終戰」。有學生就認為「終戰」很中性，符合歷史的「客觀性」，問題在於「終戰」是日本人發明用來遮掩自己作為戰爭加害者的罪行，日本後代站在「為親者諱」的立場上以此用詞不忍苛責其先祖。「可是，我們的祖先是受害者，我們是受害者的後代，我們為什麼要為侵略者『諱』呢？」區桂芝分析，「錯誤的認同來自於錯誤的史觀」。

台灣「總統府」建築乃日本殖民統治時期的「總督府」。（資料圖片）

回過頭來看香港，區桂芝提到其家人在港英殖民統治時期的親身經歷，她的母親要去裕華國貨百貨公司買東西時，都要戴帽子，然後穿立領的衣服把臉遮住，就是怕被門口的台灣特務拍到。一旦照片被送回台灣認出來的話，要不是回不去，就是回去了卻再也出不來。區桂芝說，香港和台灣的年輕人沒有經歷過這段殖民屈辱史，他們很難體會這是什麼樣的日子。

「香港人在殖民統治時期什麼時候有過民主自由？總督都是英國派任的。年輕人沒讀歷史不知道就罷了，可是走過那一段時期的老師和學者們，怎麼可能會不知道，竟然還煽動學生做不對的事情。我覺得很多老師受了西方教育，把西方價值那一套搬回來，可是為什麼你以前不敢跟港英當局要求民主自由，現在好像回到了自己爸爸媽媽身邊之後，就可以任意撒潑的樣子。」

文化自信 創造力將不可限量

在區桂芝看來，言論自由並不包括肆無忌憚的攻擊。她認為凡事都應該從大格局來看，今天中共面對國際的複雜情勢，外來的壓力非常大，如果它任由內部有為所欲為的美英「側翼」，那麼在很多事情上就會窒礙難行。「政府是為老百姓做事的，如果能夠把國家帶到一個好的方向，縱使我有一些小不滿，我也願意有所犧牲，但大多數人並不這麼想。」

7月1日，「維園慶回歸」活動，有漢服展覽與試穿攤位。（梁鵬威攝）

話題轉到對於中國大陸的觀察，區桂芝再次強調了「文化自信」的重要。她認為大陸的局勢只要繼續往好的方向發展，國力自然能夠培養出文化自信，大陸年輕一代對傳統文化的熱愛，又能夠吸收新時代的新文化，融合起來所迸發而出的創造力是不得了的。

區桂芝回憶起台灣的「黃金年代」，在台灣「經濟奇跡」的時期，台灣在文化、藝術、電影等領域，幾乎都是華人世界的龍頭，例如新電影、雲門舞集、五月畫會，各方面文化藝術的發展，其實就是傳統文化再加上台灣對於美日文化的吸收，融合起來所呈現出來的創造力。由此來看未來大陸年輕人的文化創造力，「我覺得是不可限量的」。