專訪區桂芝·二︱受國民黨「反共」教育　我為何轉變對大陸觀感？

編按：台灣北一女國文教師區桂芝，近來成為兩岸輿論場「火線人物」。她在12月4日出席「蔡英文政府教育政策總體檢」記者會，一段5分鐘的發言影片在網上廣為流傳，其中痛批蔡政府2019年施行的「108課綱」，國文科大為刪減文言文篇章，令學生「歷史碎片化、國文淺碟化」，且「是非錯亂，價值混淆」，堪稱「缺德無恥課綱」。台灣文史課綱爭議再度浮上枱面，同時也折射出了台灣社會藍綠統獨撕裂、史觀認同錯亂虛無、兩岸關係錯綜複雜、政客利用教育牟取政治利益等種種問題。《香港01》在台灣專訪區桂芝老師，藉由她的心路歷程，透視台灣社會思想與意識形態變遷背後的來龍去脈，本文為系列之二。



因痛批民進黨「去中國化」的「108課綱」乃「無恥課綱」而成為媒體焦點，區桂芝坦言在課堂上，她確實被學生質疑過受到中共「大外宣」的「洗腦」。如何理解和認知「洗腦」，區桂芝有自己相當獨到的見解，這必須從她特殊的家庭經驗說起。

親眼見證大陸百姓生活提升

1963年在台灣基隆出生的區桂芝，父母均來自於廣東，原來遷居香港，後因父親遭受港英殖民當局無理的政治迫害，一家人又輾轉落腳台灣。區桂芝有八個兄弟姊妹，散居於美國、加拿大、香港、北京、台北，由於母親對家鄉廣東湛江的眷戀，年邁之後決定返鄉定居。以上的背景，讓區桂芝經常往返兩岸三地，對西方世界的情況也多有了解。

台灣北一女國文教師區桂芝接受《香港01》專訪，談及其對中國大陸觀感的變化過程。（張鈞凱攝）

幾乎年年都到大陸的區桂芝，親眼見證湛江這個連二線都排不上的城市之變化。最早去的時候，湛江甚至比台灣的鄉下還落後，即便如此，還是能感受到當地百姓的善良。隨着湛江一年一年變化速度之快，可以發現當地百姓生活越來越好，這跟台灣新聞報道裏的中國大陸完全是兩個世界。

區桂芝經常跟學生說，全世界第一個「去中國化」的政黨就是共產黨，可是中共不是不要做中國人，而是起初認為中國傳統有一些是導致落後、挨打的陳腐因素，所以要儘快的富強壯大，才能抵禦西方的侵略。再往前追溯到五四時期，既有全盤西化派，也有保存傳統派，例如錢穆、牟宗三、唐君毅等人，他們出到香港，後來又來到台灣，帶着中國文化種子到處播種。

台灣還在用文革之眼看大陸

大陸在進行「文革」的時候，台灣的國民黨政府為了分庭抗禮，因而推動起「中華文化復興運動」。區桂芝不否認國民黨本質上也是主張「全盤西化」的，對中國傳統文化不見得有信心，但他們為了要表示自己是「正統中國」、「文化正朔」，故而開始推動「中華文化復興運動」。

廣東湛江為區桂芝母親的故鄉。圖為廣東湛江經濟技術開發區，高樓林立，城市風光。（VCG）

固然「中華文化復興運動」帶有強烈的政治目的，但區桂芝認為這項運動切切實實地從生活、教育各方面着手，因而社會教育、家庭教育，抑或是學校教育，都接受到了傳統中國文化。

區桂芝不避諱她是被國民黨「反共」教育「洗腦」長大，但促使她看待中國大陸態度的轉變，在於「我看到了共產黨改變了，可是我們（台灣）還沒有改變」。區桂芝感嘆，台灣仍然以「文革」時代的眼睛與記憶在看待今日的中國共產黨，可是中國大陸整個國家的狀況是在提升。

「見鬼了，你去過大陸嗎」

「眼見為憑」、「就事論事」，這是區桂芝論及其「中國觀」變化時給人的兩大感受。她憶起香港《亞洲周刊》以蔡英文「民選獨裁」作為封面故事之時（2020年12月），在一場新書座談會上有位德國學者，他特別為蔡英文辯護：「台灣這麼民主、這麼自由、這麼美好，他們（《亞洲周刊》）憑什麼把蔡英文說成這樣？」在台下聽講的區桂芝心想，「見你的鬼了，你去過大陸嗎？」

1967年1月8日，在「文化大革命」初期，兩名被稱為「反革命分子」的男子，被紅衛兵押到卡車上在北京街頭示眾。（資料圖片）

「以前『反共』教育告訴我們，共產黨就是十惡不赦，讓老百姓啃樹皮、吃草根，『三反五反』、『大躍進』餓死多少人等等。」區桂芝說，這些可能都是事實，但事實背後的原因卻是我們在台灣不了解的，需要從各種複雜的歷史脈絡去認識是非對錯。

令區桂芝改變原來的「反共」想法，主要有兩大原因。第一是她認為起碼從鄧小平到現在，中國共產黨展現出自我糾錯的能力，包括改革開放之後對於貪污腐敗、貧富差距問題的處理。「中國人說水能載舟亦能覆舟，如果政府一直無法讓老百姓過上好日子，你講什麼天花亂墜都沒有用。」

第二則是對於「六四」事件認知的轉折。1989年「六四」事件發生時，區桂芝大學剛畢業，任職於一家出版社，她還記得當時自己相當氣憤，不明白中共怎麼可以用暴力鎮壓要求政治改革、懲治貪腐的百姓和學生。不過，她後來聽了家人在北京的親身經歷，還看到了台灣新聞從未報道過的一些影片，才開始逐漸反思到台灣所談論的「六四」，其實都帶有相當程度的偏頗，不見得是事件的全貌。

2015年山東曲阜孔子故里舉行祭孔大典，各種活躍的社會思潮藉助官方的加持，湧現了中國傳統文化各種形式的復甦。（新華社）

當「反共」迷霧被吹散之後

當「反共」思想迷霧被親眼所見吹散之後，區桂芝的「中國觀」也發生了變化。她說年輕的時代對「中華民國」有着非常深的感情，可是「現在我認同的就是中國文化，只要承認自己是中國人，願意傳遞中國文化的價值，認可中國文化的特殊性，也能夠與時俱進吸納新內涵去發揚，把我們帶往光明的好的方向，我就認可這樣的政府。」

在「台獨」意識形態高漲的今天，區桂芝的想法在台灣意識形態光譜中或被視為「異類」，但她依然保持着樂觀：「我對政治沒有執着，也是與世浮沉，反正我看的是大勢所趨，現在的趨勢是往我認同的這邊靠近，我很高興！」