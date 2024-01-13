台灣總統大選2024｜賴清德篤定勝選　藍白分裂注定結局

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選今日（13日）舉行投開票，侯友宜及柯文哲均宣布敗選，民進黨總統候選人賴清德篤定勝選。晚上，8時34分，賴清德將偕同副手蕭美琴於台北競選總部發表勝選感言。



賴清德進行勝選演講，賴清德表示，會維持台海和平穩定，維持現狀，以對話取代對抗，「面對中國的文攻武嚇，我也有守護台灣的決心」。

賴清德表示，這場勝利有三個重大意義。第一，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，我們選擇站在民主一邊，中華民國台灣會繼續與國際民主盟友並肩而行。

第二，台灣人民成功用行動成功抵禦外部的干預，因為我們相信自己的總統自己選。

第三，在三組候選人中，賴蕭配得到最多的支持，代表台灣會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

賴清德表示，然而國會選舉民進黨沒有維持過半席次，表示努力不夠，代表有要虛心檢討的地方。

賴清德表示，選舉結果告訴我們，人民期待有效率的政府，面對新的國會結構，台灣必須走向溝通、合作、參與與協商，他將參照兩位對手的主張，只要福國利民都會納入施政方針。

賴清德表示，未來的人士布局，會秉持民主大聯盟，不分黨派，用人為才，歡迎各界推薦專業人才，為國家發展來努力。

賴清德。（賴清德競選總部）

賴清德個人履歷

賴清德64歲

現職：台灣副總統、民進黨主席

出生：1959年10月 出生地：新北市

賴清德2020年與蔡英文搭檔競選，為現任台灣副總統，曾任行政院院長、台南市市長、立法委員、國民大會代表等職務。去年4月12日獲民進黨正式提名角逐今屆台灣總統大選。

回顧賴清德從政之路，主張台獨色彩鮮明，2017年時任行政院長時公開自稱「主張台灣獨立的政治工作者」，是首位在任期內於立法院公開主張台灣獨立的行政院長。2019年後，賴清德則多次聲明，台灣已是個主權獨立的國家，名字叫中華民國，無需再另外宣布台灣獨立，今屆參選後，自言將延續蔡英文的兩岸及外交路線。

蕭美琴上台致詞。（影片截圖）

蕭美琴個人履歷

蕭美琴52歲

最近職位：前台灣駐美代表

出生：1971年8月 出生地：日本神戶

蕭美琴的政治之路從民進黨國際事務工作開始，1995年起，先後擔任民進黨駐美代表處執行長、民進黨國際事務部副主任、主任等，在民進黨內被視為自由派。自2002年擔任僑選立法委員以來，共擔任四屆立委，2020年競選立委連任失敗後，在黨內沒有派系的蕭美琴，深受蔡英文信賴，獲派成為台灣首位女性駐美代表，被視為蔡英文合作緊密的幕僚之一。

以愛貓聞名的蕭美琴，多次以「戰貓」自詡，稱「外交就如同貓的步伐，每踏出一步時都要小心翼翼」，並二度遭北京官方點名「台獨頑固分子」宣布制裁，賴清德與蕭美琴的搭檔也被國台辦評價為「雙獨組合」獨上加獨，明示「賴蕭配」將不利台海形勢發展。