台灣大選2024｜侯友宜4度鞠躬致歉：未完成政黨輪替，讓大家失望

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024台灣總統大選今日舉行投開票，隨着開票結果陸續出爐，晚間7時55分，國民黨總統候選人侯友宜登台承認敗選，期間他四度鞠躬，並表示選舉的結果是個人努力不夠，「未能完成政黨輪替，我讓大家失望了」，他表達12萬分歉意。

同時，侯友宜也恭喜民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴當選，期許不要辜負台灣人民對執政者的期待，「人民的聲音，要聽進去。」



國民黨總統候選人侯友宜登台承認敗選。（01直播截圖）

侯友宜四度鞠躬說對不起，「我真的辜負了大家」。他特別感謝趙少康，在關鍵時刻義無反顧。也再度感謝朱立倫，還有馬英九、連戰、吳伯雄、蕭萬長、王金平，他們到了一定的年齡，仍拖着老邁身軀，給他滿滿的鼓勵，這份情義他永不能忘。

侯友宜說，最感恩、感謝的是站在身邊的競辦執行長金溥聰，在最困難的時候，金溥聰二話不說「兄弟挺你」，「直到今天，金溥聰仍堅持成功不必在我，失敗願意站在一塊。」

侯友宜還向全場喊話，不要哭泣、不要喪志，「你們做得真棒、真好，有這樣的競選團隊，我真的很感謝」。他尊重台灣人民做出最後的選擇，民主的選擇，就是人民作主、人民決定，按照人民的期待向前走。

侯友宜希望，各黨派在選後，面對台灣的挑戰，一定要團結在一起，台灣面對台海安全、美中台關係，要好好面對。盼民進黨打造清廉、有效率的政府，讓台灣人民期待，人民信任的政府。

值得一提的是，侯友宜致辭未提到高雄市長韓國瑜，也並未提到民眾黨總統候選人柯文哲。