台灣大選2024︱「狼來了」：民進黨壓垮自己的最後一根稻草

2024台灣總統大選，「中國介選」成為選戰最後階段的一個「熱詞」。「中國介選」顧名思義，即指控中國大陸介入台灣大選，支持或反對某位候選人。說這個詞「熱」，其實只熱一半，民進黨層峰們人人掛在嘴邊，還有側翼媒體特意做了「歷屆大選中國介選動作一覽表」。台灣執政黨對此越是煞有介事，選民越是冷眼看笑話，其操作手段之粗糙，連親綠的台灣民意基金會董事長游盈隆都看不下去，發文痛批：「選民不是笨蛋」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

無處不在的「中國介選」？

「中國這次介入選舉，是有史以來最嚴重的一次！」這是民進黨候選人賴清德1月4日於桃園的選舉場合所言。循其說法，我們不妨統整一下，這次「中國介選」，到底有多「嚴重」？

日前台灣新北市發生中學生「割頸案」，令全台校園安全亮起紅燈，受害者父母發表聲明，其中一點包括「反對廢死（廢除死刑），以免讓少數人為所欲為、有恃無恐」。由於主張「廢死」一向是民進黨的「神主牌」，在台灣社會治安敗壞之際，「廢死」爭議再起，眾人要求角逐大位的賴清德必須明確表態，結果他竟回答：「這當然是中國介選」。

2024台灣大選，1月9日民進黨舉行選前國際記者會，民進黨候選人賴清德表示，中國試圖介入每場台灣選舉，但這次最嚴重，其中作為包括文攻武嚇、經濟手段、認知作戰、假消息，以及威脅利誘。（賴清德競選辦公室提供）

近來民進黨桃色風波不斷，尤其集中在新北市板橋立委候選人羅致政身上。疑似其自拍、偷拍的性愛影片外流，他義正詞嚴地斷然否認，指稱乃經「深偽」（deepfake）變造的影片，也不忘加上一句：都是「中共介選」的操作。

此外，在台灣以組織「黑熊學院」聞名，宣稱要訓練「民防」以對抗「中國入侵」的學者沈伯洋，名列民進黨「不分區」立委名單第二名。近日他在台灣彰化替黨籍立委候選人吳音寧站台時，言之鑿鑿地聲稱：「吳音寧就是中國介選最主要的目標」、「中國要打壓彰化的農業改革」云云，令眾人摸不着頭緒。

不只於此，近期台灣檢調單位大舉調查里長、旅行社、基層民眾、社團組織兩岸交流的紀錄，理由從違反《選罷法》到《反滲透法》不一而足，目的也是要在社會上營造出「中國介選」的氛圍。其中一個案例，即有位退休員警赴廣東梅州尋根，返台後竟遭約談質問：「為何要在群組傳『兩岸要和平』等訊息文字？」他無奈反問：「難道不要兩岸和平？」

賴清德1月7日在台灣桃園參加「民主種子，新住民在這裏！」活動，他表示「民進黨的理念就是不同族群，只要是認同台灣，就是台灣土地的主人」。（賴清德競選辦公室提供）

台灣法務部日前在台行政院報告，則將「新住民」列為「須加強查緝五大境外勢力新興介選模式」之首位，直指「境外勢力」會藉由在台新住民發展組織從事「介選」犯罪」。此「標籤化」之舉，令台灣「新住民」群體大為不滿，為了滅火，民進黨於1月7日在桃園舉行「新住民」造勢大會，反倒更為諷刺。

警報大響 不見導彈只見衛星

最為人熱議的案例，莫過於台防部1月9日下午3時許，透過全台手機發布「國家級警報」，內容指「中國於15:04發設衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」。問題在於，該警告的英文版將「衛星」寫為「Missile」（導彈），而台行政院長陳建仁在立法院進行報告並備詢時，第一時間表示「中國發射導彈」，正在質詢他的民進黨立委吳玉琴也一搭一唱附和：「中共對我們的威脅是一直在的」。

事情真相究竟為何？內地官媒央視新聞快訊給了答案。報道指出，大陸於1月9日下午3時03分，在西昌衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功將愛因斯坦探針衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。台灣官方指鹿為馬，把「衛星」說成「導彈」，大批網友質疑根本是要製造對大陸的恐懼反感，結果弄巧成拙，淪為台灣民眾的笑柄。

台防部1月9日下午3時14分，突連續四次發布「國家級警報」，針對大陸於下午3時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警，嚇壞台灣民眾。弔詭的是，中文標示為「衛星」，但英文內容卻標示為「導彈」（Missile），讓民眾大驚失色。（記者爆料網）

不少人吐槽，2022年時任美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西）訪台後，解放軍「圍台」軍演發射導彈飛越台島上台，台灣官方一片靜悄悄，眾人還是經日本方面披露才得知此事。如今竟為一枚衛星警報大響，「難道是在為賴清德助選？」

一場大規模的「政治碰瓷」

以上種種民進黨控訴的「中國介選」經典案例，其實在四年前也上演過，只是當時用的詞叫作「芒果乾」（「亡國感」諧音），有「王立強案」、「向心夫妻案」等等，待選舉過後都被證明是假造的「間諜案」。同樣的招式玩弄到今天，已越來越被台灣民眾看破手腳，「中國介選」反而變成台灣執政黨無能腐敗的遮羞布，「狼來了」喊久了，終究會導致「警告疲勞」。

如同民進黨前立委郭正亮所說：「賴清德已經有點走投無路的味道，他現在的選法就是一副對聯──『抗中保台、中國介選』，橫批『政績0分』。」《香港01》訪問台灣資深政治觀察家耿榮水，他也特別提到民進黨操作的「中國介選」，已經達到了「引起民怨」的等級。

「中國介選」的真面目，其實就是「民進黨介選」，當眾人把外在的那副面具撕開後，「放羊的孩子」也就顯露了出來。「治理無半招，四處皆介選」，「狼來了」吶喊過度的結果，無疑就是一場大規模的「政治碰瓷」，相當有可能成為壓垮民進黨選情的最後一根稻草。