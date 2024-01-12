01直擊・台灣大選｜柯賴侯角逐總統　兩岸關係緊張下選民怎麼看？

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024年是「大選之年」，當中港人最關心的大選之一，就屬台灣明日（1月13日）舉行的大選，預估將有1950萬選民投票，從「藍綠白」三黨候選人中選出正副總統，立法院區域及不分區立委的席次也將同步揭曉。



在藍營口中，今屆大選是「戰爭與和平」的抉擇，兩岸關係的劍拔弩張被視為台灣面臨的最大危機。而綠營則稱這是一場「民主與獨裁」的較量，認為民進黨的候選人方能守護台灣的民主，欲擺脫藍綠爭鬥的民眾黨柯文哲則盼能用溝通打破。三位總統候選人的兩岸政見為何？各自的支持者又有何看法？《香港01》記者走上台北街頭，聽聽支持者的想法。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

侯友宜：接受合乎《中華民國憲法》的九二共識

侯友宜出身基層，是豬肉販之子，30餘年的從警生涯中，侯友宜參與過許多全台關注的大案，是台灣家喻戶曉的「刑警代表」。

兩岸政策方面，他過去鮮少表態，去年7月侯友宜終於明確表態，「接受合乎《中華民國憲法》的九二共識，反對一國兩制的九二共識」，同時強調馬英九是兩岸和平穩定的最佳代言人，「會繼續往前走」。

國民黨總統候選人侯友宜1月11日在國際記者會上表示，台灣應該要走中間路線，扮演台海和平的促進者，做到台海安定、台灣安全、世界放心。（張鈞凱攝）

侯友宜提出，今屆台灣大選為「和平與戰爭」的選擇，稱兩岸已經到了「兵凶戰危」地步，當選後將建構兩岸和談基礎、開放陸客赴台、與北京展開兩岸經貿溝通，重啟兩岸服務與貨物貿易談判。

1月10日海外歸台僑胞參與國民黨造勢，馬英九韓國瑜和趙少康現身：

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國民黨打「戰爭與和平」牌：港人特地回台助選

香港「中國同盟會紀念會」主席李崇威這次與五名港人特別返台助選，他表示自已一直支持國民黨。他批評，在民進黨執政下「台灣缺水缺電又缺蛋」，他表示自己從1月4日開始就到台灣南北走透透助選，他認為，「這次贏面很大，希望能下架民進黨。」

香港「中國同盟會紀念會」主席李崇威。（梁鵬威攝）

阿東（化名）也支持國民黨，他認為「兩岸統一很快就會發生，而且大概率是武力統一，不會因為誰上台執政而有所改變」。阿東指，兩岸軍事實力日漸懸殊，要拿下台灣是輕而易舉，但台灣無論藍綠白三黨執政都只願意維持現狀。

阿東說，自己本身就是國民黨的忠實支持者，這次還是三票都投國民黨。不過阿東認為，自己不喜歡國民黨的新勢力，不像以前的國民黨是「忠貞、忠誠、中國」，他也批評，現在的國民黨無論是朱立倫還是侯友宜，都只關注自己的政治利益，他認為侯友宜沒有當總統的格局，應該是無力處理外交議題。

阿東不討厭柯文哲，但柯文哲沒有足夠能量這次機會渺茫，為了政黨輪替，他會堅持去投票。

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賴清德：加強台灣國防，兩岸問題維持現狀

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現任台灣總統蔡英文所在的民進黨此次推出有「台獨金孫」稱號的賴清德擔任總統候選人。賴清德也因「台獨」意識形態濃烈，曾引發坊間傳言「美國疑賴論」、及「票投民進黨，青年上戰場」等非議。

兩岸政策方面，賴清德提出台海和平的「四大支柱」，強調要加強國防，兩岸問題維持現狀等主張。

然而鑑於賴清德的從政經歷及「台獨」理想，北京對其參選後的兩岸關係表態口誅筆伐，多次喊話「台獨工作者就是戰爭製造者」、「台獨意味著戰爭」等，警告意味濃厚。

民進黨支持者熱情在街道應援賴清德：

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民進黨支持者：這八年我過得很好！不覺得兩岸會開打

民進黨支持者小曾和小王（化名）兩個人肯定民進黨八年的執政，並稱讚他們最關心的同志平權議題在八年內有進步，同婚通過是他們支持民進黨的關鍵。對於國際關係，小王認為，蕭美琴是駐美大使，相信她能處理好，他認為，「兩岸關係也是國際關係的一部分。」

今年24歲的小美是第一次參加民進黨造勢活動，她表示自己不可能支持「親中」的政黨，會支持民進黨的原因是因為「我這八年過得蠻好的！」，小美認為，兩岸之間不會開戰，都是國民黨在操作「戰爭與和平」，她說道，「這八年也沒打啊！只是恐嚇而已！」

民進黨1月11日晚上在台北凱達格蘭大道舉辦「美德站出來、凱道護國之夜」，民進黨稱現場人數衝破20萬：

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柯文哲：主張增加善意，「兩岸一家親」比「兩岸一家仇」好

2014年台大醫生柯文哲成為台北市改制為直轄市之後的首任無黨籍市長。2018年柯文哲在藍綠夾擊下連任台北市長。2019年，柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，宣示走非藍非綠的「白色」路線。

柯文哲主張兩岸政策應遵循「五個互相」，認為「兩岸一家親」比「兩岸一家仇」好得多，期望確保對等尊嚴、增加彼此善意，緩解兩岸衝突，創造台海和平。

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民眾黨支持者肯定台北市8年政績：忠孝橋拆遷證明有魄力

王小姐是台北市民，她認為柯文哲在台北市長任內「做得非常好」，她表示，自己很佩服柯文哲當初很魄力拆除忠孝橋，「我認為他市長八年做得很好，值得肯定，當然要站出來支持」。

民眾黨支持者盼能打破台灣藍綠惡鬥，走出第三條路：

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特別從海外返台投票的林先生欣賞柯文哲「懂得如何跟年輕人溝通」。他認為，柯文哲在兩岸關係主張「溝通」是正確的決定，「該競爭就競爭，該合作就合作。」

陳先生這次大選不願意投給民進黨，而是要給民眾黨一次機會。他認為，民進黨可以作為優秀的在野黨，發揮監督政府的職能，比上台執政還有利於台灣發展，「畢竟國民黨既不適合執政也不適合在野」。

民眾黨總統候選人柯文哲。（梁鵬威攝）

在兩岸關係方面，陳先生認為台灣民進黨近幾年執政下採取的「脫中」路線對台灣經濟有所裨益，因為他認為中國是專制社會經濟成長有限，台灣如果跟中國加強依賴沒辦法走出自己的經濟模式。

陳先生認為，兩岸開戰對台灣有好處，「因為台灣一定能贏，我都會上戰場」。陳先生以烏克蘭為例，認為俄羅斯再強大也無法擊垮烏克蘭，「而中國只是一隻紙老虎而已」。