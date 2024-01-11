台灣大選｜此心安處是吾鄉？香港首投族：憂戰爭無阻做正港台灣人

近年來，移民到台灣的香港人與日俱增，當中一部份更完成入籍程序，成為「正港台灣人」。然而，關於台灣政府收緊移民門檻的消息卻紛至沓來，有港人移民甚至申請定居時突被「加監」，導致社群中彌漫氣餒感，不乏打退堂鼓的案例。



2024台灣大選舉行在即之際，日前，《香港01》記者赴台採訪了兩位現居台中的香港移民，她們幸運地趕上這波移民大潮相對寬鬆時期的尾班車，將於周六（13日）投下人生中的台灣大選第一票。在其眼中，台灣社會並非完美，公家機構過份的繁文縟節、每日上演的交通亂象都是被反覆大呻的對象，緊張的台海局勢，更是新生活中揮之不去的烏雲。惟「香港人」與「台灣人」身份間，並非只存在着張力，從移民政策到民生議題，乃至宏觀的兩岸、國際關係，她們皆試會用台灣的視角出發擁抱本地利益，並繼續以在地的一份子觀察未來四年這個新家何去何從。



移民講「業績」難倒港媽

大選前夕，站在掌握台中都會區經濟動脈的台灣大道，並未能感受到熾熱的選舉氣氛，冷，是坊間對今屆大選的普遍印象。然而，對已屆退休的港人移民Polly與Connie而言，對即將到來的投票日卻是翹首盼望，皆因兩位都是大選的首投族，投出的是獲得新身份後的第一票。

二人現居西屯區一個寧靜且配套完善的社區，離港前只是陌路人，但卻在一次樓下散步中偶然相遇、相識，這也從側面反映出在這個全台第二大城市，港人移民的數目不勝牧舉。2019年，香港風雲突變，同年，據台內政部統計，有1392名港澳人士選擇到台中市設籍，成長幅度居全台之冠。

街頭可見選舉宣傳，惟密集式的看板或旗幟的情況寥若晨星。（梁鵬威攝）

就是在那段時期，她們做出移民這一可能是下半生最重大的抉擇。而之所以選擇台中，Polly強調，是因為相比台北或南部其他地區，這裏既有都市化一面，發展日新月異，又能在新舊之間保持最好的平衡。

一晃眼數年過去，回首移民路，令人不勝唏噓，為了迎合當局政策，妥協是難免的事。Polly有着自己手工製品的事業，台灣也有良好的文創土壤，她帶來既定的物料、工具準備大展拳腳，惟做到一半，她才發現自己遠遠落後於當局的新要求，前人在短短兩年前的成功案例已不再有參考價值，「如果我業績落後，我不知道他們（政府）將來會用什麼來衡量讓不讓她批過」。因此，儘管曾經不太喜歡網購這種新事物，但她也只能趕上身邊朋友的步伐，在經營手法上做出巨大的轉型。

為了令新家接納，Polly做出巨大的轉型。（梁鵬威攝）

怨繁瑣但理解嚴謹：用時間檢驗真誠

Connie則是另一番體會，她的公司起初在台北經營，後來營運地址改為台中。她認為，與其說是嚴格，倒不如說相比於香港，在台灣辦事手續繁多，比較「麻煩」，例如銀行的辦事手法過於傳統，在電腦等科技領域，台灣或比香港更先進，但改地址這種理應用電子化手段就可以快速處理的事，偏偏卻要重頭來過，最後待實體文件堆積如山才告完成。

儘管過程並不容易，但二人都感到自己是幸運的，因其可謂趕上舊制的尾班車，移民的過程總體而言仍是順利的，包括移民署的要求，都是「一交一收」，中間沒感到有什麼特別刁難之處。

Connie認為台灣辦事手續繁多。（梁鵬威攝）

相對地，後來者就沒那麼幸運，被加「移民監」的案例數不勝數，有YouTuber曾公開表示，有認識做貿易的移台港人每年生意額幾百萬台幣，也有人開實體舖、聘請台灣人，表面合乎所有條件，結果全部都是要「觀察」多一年。標準模糊加上家庭因素，最後他忍痛放棄移台。

雖然自己也是香港移民，但對於台灣政府的嚴謹程度，乃至台灣整體社會對港人形象轉差，二人表示理解，這確實與前人「往績」不佳有關，以往不少港人移民在台期間經營着事業，卻在拿到身份後就結束一切回流或再移居，甚至部分害群之馬靠「造數」過關，儘管大部份港人安份守己，但上述情況自然令台灣對港人有了顧慮，因此採取拖字闕，用時間來判斷大家是否真誠移民。

另一方面就是政治因素，亦即對安全問題的疑慮，對此Polly認為，漏網之魚在所難免，兩岸關係如此緊張下，當局也有自己的考量。

二人理解台灣對香港移民有顧慮。圖為民眾黨參選人柯文哲造勢活動。（梁鵬威攝）

政黨輪替是變數 戰爭與和平前隨遇而安

四年前，民進黨蔡英文以1996年開放直選後，得票數最高的姿態連任，然而今屆，代表執政黨的賴清德儘管在多項民調中領先，惟優勢並不顯著，政黨輪替的呼聲甚囂塵上。既然是在綠營執政的背景下來台，那麼，一旦政黨輪替成真，「綠地」變「藍天」，是否會影響港人留台意欲？

賴清德在多項民調中領先，惟優勢並不顯著。（梁鵬威攝）

對此，Polly認為，如主張緩和兩岸關係的國民黨侯友宜勝選，對大陸自然採取更為開放的態度，也會放鬆大陸的人流，而與她同期移民台灣的港人，多是受政治因素驅使，因此會看重新一屆政府是否能把關好台灣的大門，一旦失望，不能排除二次移民的可能性。Connie亦承認自己仍要盤算一番，但她表示不會因為換了個黨執政就馬上離開，畢竟年紀已不小，難以承受，她會給自己一、兩年時間觀察台灣的走向。

儘管對移民的抉擇尚未到蓋棺論定之時，對台灣前景的期盼與憂慮並存，但對於手上這一票，Polly與Connie一致認為，這只有加強了她們對台灣的認同感與歸屬感，自己關注的再不止是移民議題，更會看在地議題，本土的民生利益，代入台灣的角度。

儘管對交通問題有微言，但Connie認為既然移民，就得接受台灣的生活方式。（梁鵬威攝）

她們認為，香港人與台灣人的身份間，並非只存在着張力。Connie承認，當香港議題與台灣利益存在矛盾時，自己確實曾會不期而然地用了香港人的角度想問題，但是每當出現這種情況，她便會約束自己，即使小至一些非常民生的問題亦然。例如，儘管對台灣的交通咬牙切齒，有時甚至懷念「香港標準」，但仍會提醒自己，台灣有自己的節奏，自己要接受，不能用了自身那一套，反要由別人來遷就。

比起台灣社會本身的問題，真正令她們不安的，是那陰晴不定的台海局勢。2022年8月，美國時任眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台，引起北京強烈抗議，並宣佈繞台實彈演練。當時Polly坐在台灣家中的電視機前一整天跟進狀況，連飛機位置都目不轉睛地關注着，這是過往在香港從未有過的體會。

希望能在台灣安身立命的Polly眺望着自己所住的社區。（梁鵬威攝）

Polly一直相信此心安處是吾鄉，住在台灣就是安身立命，對局勢發展得如此之快是始料未及。而遠在加拿大的女兒，她認為對方當時其實非常擔心，只是沒有啟齒。

萬一最壞的情況在未來發生，Connie認為，自己會隨遇而安，畢竟個人的力量是渺小的，如果不能及時避免，那麼她會留下來陪伴這個地方一起面對，「既然選擇了這裏，就會陪這個地方」。