台灣大選2024｜在陸台人投票意願高　北京機場返台班機湧現人潮

今屆台灣大選將於1月13日舉行投票，近日屬於兩岸直航點的內地機場陸續湧現返台投票人潮，有在北京生活的台灣人直言，這是新冠疫情以來，第一次在機場排隊排這麼久，且機上座位也接近全滿。



台媒《聯合報》報道，隨台灣總統大選投票日鄰近，在近幾周內地各地相繼舉辦台商協會周年慶、台胞新春聯誼會活動後，近日屬於兩岸直航點的機場陸續湧現返台投票人潮。

報道以北京首都機場為例，1月11日共有中國國航、長榮航空、中華航空各一航班，共三架次直飛桃園機場，計劃早上八點多起飛的中國國航航班，六點到機場就已排滿長龍，一名在北京生活的台灣人直言，「好久沒在機場排隊這麼久」。

隨台灣總統大選投票日鄰近，北京首都機場返台班機11日已湧現人潮。（視覺中國）

另一名於11日返台的北京台商則稱，雖然早已不用隔離，但因兩岸觀光旅遊尚未完全開放，導致儘管架次數量不如以往，去年航班上座率仍不算太高，普遍約六、七成，但11日的航班應都接近客滿，顯示在大陸的台灣人投票意願很高。

一名在北京工作近20年的台灣人指出，由於「藍白合」破局，選舉變成藍綠白三足鼎立，在票數落差可能非常小，和近期民調拉鋸下，進一步激發個人願意返鄉投票的意願，例如近一兩周，還有人在聊天群組中，臨時詢問優惠機票的購買方式。

台媒TVBS日前則報道，有北京台商反映，接到街道辦打電話關心有無回台投票的打算，「這麼多年來，沒接過類似這樣的電話」。報道亦指，「除了在北京，還掌握到在福建一個台灣人聊天微信群組裡，出現呼籲台灣企業，應該在大選期間，讓台籍員放假返鄉投票的訊息。」

就大陸台商返台投票意願，全國台企聯會長李政宏曾在去年底受訪時表示，因為「兩岸關係更好，台商才會更好」，大家都希望能行使自己的權利，讓兩岸脫離兵凶戰危，能夠持籲不斷的交流、互惠，所以在直航點僅恢復了十幾個下，利用小三通、港澳，甚至日韓中轉都有人在詢問。

李政宏預期，在陸台商返台投票意願「應該是非常強大」，若以長三角地區為例，估計台商返鄉投票意願在八成以上都有可能。