台灣大選2024︱從解放台灣到和平統一　北京真的會「武統台灣」嗎

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 2024台灣總統大選已經進入倒計時，國民黨、民進黨、民眾黨按照慣例在選前舉行各種造勢拉票活動，候友宜帶領的國民黨強調這是一場「和平與戰爭」的選舉，賴清德帶領的民進黨則稱其為「民主與專制」的對決。究竟是戰爭與和平，還是民主與專制，說到底都只是選舉需要進行的議程設置，很難解釋現實政治的複雜性，不過這樣的議程設置之所以能貫穿到底，至少也說明，戰爭之於台灣不再是想象，而是有了實感，尤其是接連爆發俄烏戰爭和以巴衝突的背景下。

2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

那麼問題來了，始終強調不承諾放棄使用武力的北京，面對已然沒有和平統一基礎的台灣，真的會在某個時候按下武統鍵嗎？

在毛澤東時代，面對蔣介石喊着「反攻大陸」，毛澤東喚着「解放台灣」，但因朝鮮戰爭錯失了時間窗口，美國將第七艦隊開到台灣海峽後，中共後來並無意透過武力解放台灣。即便是1958年爆發八二三炮戰，也是政治意義大於實際意義，毛澤東並不預備透過炮戰奪取金門，而是要展現一種政治姿態，表達對「美帝國主義」的蔑視。此戰略選擇一方面是彼時的大陸早因連年抗戰和國共內戰滿目瘡痍，民生凋敝，禁不起繼續損耗；另一方面美國當時的態度也多有曖昧之處，雖然台灣業已成為美國圍堵共產主義的重要環節，美國也持續對蔣介石提供軍援，但美國基於聯中制蘇的戰略，並無意在「一個中國」問題上直接挑戰中共。

1945年，重慶談判，蔣介石（左）與毛澤東合影。（維基百科公有領域）

到了鄧小平時代，不願武力解決台灣問題的政治意志更加堅定，鄧小平作為務實的中共第二代領導核心，更加直接地將中共在台灣問題上的底線和紅線亮出來。1979年鄧小平主動提議以談判終止兩岸對抗局面，以「和平統一」的新政策替代毛澤東時代的「解放台灣」。鄧小平也說明了做出如此轉變的考慮：其一是全中國工作的着重點轉移到四個現代化建設；其二是中美關係走向有意義的正常化。里根（Ronald Reagan）於1980年當選美國總統後，鄧小平再次對台灣展開和平攻勢，拋出更詳細的統一方案，承諾如果台灣接受統一，將成為中國一個特別行政區，享有高度自治，台灣可以保持原有的經濟和社會制度，以及和其他國家的非政府關係，甚至可以保有自己的軍隊，台灣的領導人可在中國中央政府擔任職務。

這樣的和平統一政策，也延續到了江澤民和胡錦濤時代。1990年前後蘇東劇變，美國在戰略層面已經不需要拉攏中國大陸共同對抗蘇聯，加上天安門事件的發生，讓美國在對中國大陸實施武器禁運的同時加強了對台灣的軍售，但美國當時明顯留了一手，並未將台灣納入協防體系，而中美關係在磕磕絆絆中前進，雖然總有爭吵發生，但總體上溝通合作仍是雙邊關係主軸。1996年台海爆發飛彈危機，彼時解放軍分別向台灣外海發射飛彈、舉行兩棲登陸作戰演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台海。這是冷戰結束後，中美台距離戰爭最近的一次。但究其動機，主要系因李登輝1995年高調訪問美國，始現台獨化作為與強化台灣人政治認同傾向，中共為了阻止李登輝在1996年首次的總統大選獲得連任，遂以軍事演習作為恫嚇。但當時的中共最高領導人也並未打算真的對台動武。

1996年中華民國史上第一次總統直選，李登輝、連戰搭檔參選，引來中共文攻武嚇，台海危機升高。最終，李登輝順利當選。（資料圖片）

再到習近平時代，以和平談判解決台灣問題，也是他2012年上台後第一個五年任期的政策主軸。2015年的「馬習會」，作為兩岸政治分立以來雙方最高領導人的首次會晤，正是希冀以談判漸次解決台灣問題。2017年底的中共十九大，面對蔡英文「交卷」後當時大陸已經浮現的武統聲浪，習近平仍然提出要「堅持和平統一」，2019年初在紀念《告台灣同胞書》發表四十周年講話中，習近平提出了「兩制台灣方案」，但達成方案的設想路徑仍是「和平協商」。時至今日，雖然台海現狀已經因佩洛西訪台而打破，但和統仍然是主軸和方向。在三藩市的訪問中，習近平否定了存在2027、2035攻台時間表，而是延續了前任們在台灣問題上的底線與紅線，並始終沒有放棄使用武力的選項。

自中共十九大上發出新時代的中國共產黨宣言後，美國第一次切實感受了來自紅色中國的威脅。對美國來說，當前最重要的事情就是遏制中國崛起，這是中美建交以來發生的最大變化，也是讓美國焦慮感陡增的關鍵所在，中美在制度和價值觀之爭、輿論戰、經濟金融安全之爭，以及戰略和地緣上的競爭，之所以急劇爆發，皆繫於此。太平洋誰說了算？誰擁有全球秩序的話語權？二戰以來穩坐世界老大位子的美國，早已將「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）奉為圭臬，自然不會無視中國大陸這一新興大國任何層面和程度的威脅、挑戰，而解除威脅的最大支點，在美國看來或許是台灣。

2015年11月7日，中國大陸、台灣領導人習近平、馬英九在新加坡會談，這是兩岸分治66年來，兩岸最高領導人第一次會晤。（Getty）

所以，不論2024年的台灣總統大選最終哪一方勝出，在中國大陸影響力日增，遂與美國關係釀生結構性矛盾、乃至世界格局劇變的情勢下，不管由誰主政，兩岸統一都必然是今天中共的課題，但武力解決台灣問題，從毛時代開始，到鄧時代和今天的習近平時代，都從來不是優先選項，台灣和大陸都不希望戰事發生，這也是目前雙方僅存的共識。