台灣大選・專訪｜從區佬到選立委　徐百弟：香港人非來「攞着數」

新一屆台灣大選周六（13日）舉行，前民主黨籍香港區議員徐百弟雖然已屆72歲，但老而彌堅的他轉換跑道，首以港人名義參選立委。周四（11日）選舉前夕，他接受《香港01》採訪時表示，希望藉參選化解台港矛盾，並帶出香港移民對台灣的正面價值。雖然屢以「不可能的任務」形容當選機會，但他抱着功成不必在我的心態，為社區乃至台灣社會提出宏大願景，冀移植香港繁榮經驗，令淡水林口都市國際化，並相信不論結果如何，今次皆只是港人在台參選的開端。



淡水是福地 港人可助打拚新經濟

走出淡水捷運站，一旁的鼻頭街便坐落了徐百弟開設的「百弟館」，這裏同時是選舉的大本營，選舉旗幟與宣傳語展示在醒目之處。作為第一個在台灣參選區域立委的香港人，徐百弟代表台灣維新黨出選新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門），競爭對手有國民黨籍現任立委洪孟楷，以及民進黨的何博文。

自1994年，徐百弟曾在香港做了黃大仙區議員17年，2021年在台灣取得身份證。這次挑戰區域立委，首當其衝面對的是如何與當地選民連結的課題，包括用普通話和台灣選民溝通，對他都是全新的挑戰。然而，從香港到台灣，切換的不止是語言，更是人脈與思維，徐百弟指出，在當地，香港的移民粗估有幾千人，但哪怕獲得區內所有香港選民的票，亦都只是杯水車薪。

因此甫參選，徐百弟就提出清晰政綱，主軸是引進國際資金，創建亞太營運及金融中心，以及淡水林口都市國際化，冀為促進其口中的「福地」發展出一分力，先從大局出發，繼而反哺港人社群。他以「蛋白」與「蛋黃」來形容淡水與台北的關係，處於蛋白區的淡水是開發區，經濟發展可以依賴着蛋黃延伸，擁有強勁的文化底蘊，同時有着天然的周遭環境，如能好好動用有利條件，必定能一展長才。

徐百弟更希望把香港成功的影劇經驗和金融中心地位的經驗帶到台灣。淡水區聚集許多台港影劇人才，他便提出應該建成「電影文化園區」，主打懷舊港片，重新用文藝連結兩地。他也認為，林口可以借鑑香港成為新的亞洲金融中心，曾經見證過香港成功經驗的他，希望能「帶給台灣人飯碗」，而非反之，以打消質疑聲。

現實性格釀矛盾 港人在文化層面應向台學習

參選過程中，徐百弟反覆提到要化解台港矛盾。這種矛盾既有兩地的生活模式不同，亦有源自政策上的因素。隨着移民政策的收緊，港人移民被「加監」的消息屢見不鮮，過去，部分港人在投資移民過程中亦有很多不好的操作，例如為了移民來台而做生意，結果拿到身份後就結束一切走人，這些都令台灣人反感。

徐百弟認為，香港人是多樣性的，但普遍講速度、效率，現實並重視結果，與台灣的慢活有很大不同，兩者之間存在某程度上的張力。因此，除非本身有了一筆錢，準備退休，否則在收入上難免存在巨大鴻溝，一時間的熱情在生活層面前被冷卻，被迫放棄「搵錢」這一價值追求下，港人便會重新考慮自己的境遇與出路。

然而，在台灣人眼中，就很容易變成香港人過來「攞着數」，從而令港人形象打折扣。對此，徐百弟慨嘆，近年因政治因素影響而移台的港人，實際上是「難民」，但香港人過去是養尊處優，許多人心態上未能調整，未醒悟到做「難民」是理應承受苦難。

而為了促進台港共融，打破隔閡，百弟館應運而生，想透過辦放映會、畫班、聯歡活動等，將香港人的價值告訴給台灣人知道。徐百弟強調，合理的共融的關係應建立在文化上，香港人要放低姿態，在文化、深度思考層面上向台灣人學習，以彌補自身不足，「我們香港人也要醒目點，知所進退，不要想着可用香港那一套教訓台灣人，沒有這回事的」。

參選是最重要的融入 昐港人用困難訓練自我

對於大選結果以及隨之上場的新政府，徐百弟預期對香港移民在政策層面上的影響不大，而在北京對台灣全方位的對待下，台灣政府對於香港人自有其考量。但他冀望無論哪個黨執政都能善待香港人，香港人自身也要致力帶出善待不等於佔用、消耗資源，而是會報答台灣的支持這一訊息。

徐百弟強調香港人能對台灣貢獻自身力量。（梁鵬威攝）

徐百弟強調，台灣需要更加開放，不能令疑慮成為絆腳石。至於香港人又如何把正面價值帶給台灣社會？那就是善用自身特質，將其轉為正面的影響。他認為，香港人對於經濟建設的專業領域，是台灣所需要的，既然新加坡能從香港吸收人才過去，那台灣為何要浪費，「如果講向心力，香港人（對台灣）一定強過對新加坡或其他國家」。

對於北京利用香港移民搞滲透，從而影響台灣安全的說法，徐百弟不以為然，這是因為現時逾九成的在台香港移民在意識形態上都與對岸不同，利用連融入台灣社會都尚需要時間、無甚社會影響力的香港移民搞滲透是沒有需要的，「（香港人）隨時反骨的嘛，你利用香港人不如利用大把的台商、大把的陸配、大把專搞兩岸關係的人......用得着靠你香港人？中共沒有那麼蠢。」

徐百弟寄語在台港人用困難訓練自我。（梁鵬威攝）

最後，作為在港人在台參選路上的「開路者」，徐百弟寄語，來到台灣的香港人既不能以為自己走遍天涯就趾高氣揚、不可一世，也不要自暴自棄，走向另一極端，而是要直面困難，用困難訓練自我，繼而用群體的力量創造生活機會，爭取更好的空間。

在徐百弟看來，參選就是最重要的融入，可以把發展經濟的經驗、國際互動的經驗等分享給新家，共同協作做得更好，並能從過程中團結港人，「先修為自己，才能化解矛盾」。