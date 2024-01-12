台灣大選選前之夜｜蔡英文：支持賴清德　相信會有世界與台灣同行

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，台灣朝野三組候選陣營皆在選前最後一晚舉辦盛大造勢活動，衝刺選票。蔡英文12日晚間出席民進黨於新北市的活動現場，向現場選民要求「再相信蔡英文一次」，讓賴清德、蕭美琴延續蔡英文的施政。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

民進黨總統候選人賴清德12日晚間「南北串連」，先後趕赴台南市與新北市參加造勢晚會。蔡英文晚間9點步入民進黨新北市造勢現場。蔡英文首先表明，「明天全世界的關鍵字，一定是台灣」，接續回顧過去八年施政、列數政績，自詡「公平正義、面向世界」的路線才是對的路。

蔡英文回顧過去八年施政，如推動台灣國防改革，展現自我防衛的決心，也自言信守承諾、維持現狀，並翻轉台灣過去依賴中國單一市場的困境。

台灣大選：民進黨選前造勢場合。圖為蔡英文（右）為民進黨總統候選人賴清德（左）站台。（梁鵬威攝）

蔡英文向現場支持者強調，「台灣沒有時間走錯路，更不能走回頭路」，「蔡英文的執政，支持台灣的每一個人」。蔡英文意有所指表示，民主選舉，不是棄誰保誰，而是用選票保護自己的民主自由生活方式。

距離台灣大選投開票不到24小時，蔡英文喊話，要台灣人民相信民主自由的路，再一次為台灣做出決定，並相信會有世界與台灣同行。

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蔡英文坦言，自2008年帶領民進黨迄今，「民進黨雖然不完美，但守護台灣第一品牌是民進黨的使命」，呼籲選民不要為仇恨而投票、為了分裂彼此而投票。蔡英文接著延續11日出席民進黨造勢活動的呼告，向選民要求「再相信蔡英文一次」，支持已經準備好的賴清德與蕭美琴，讓賴清德、蕭美琴延續蔡英文的施政。