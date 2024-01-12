台灣大選選前之夜｜｢中國偏好我的對手｣　賴清德：台灣必須自己贏

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，台灣朝野三組候選陣營皆在選前最後一晚舉辦盛大造勢活動，衝刺選票。賴清德於新北市造勢晚會上，提出「八項承諾」，呼籲台灣選民起身投票，「選對的人、走對的路」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

賴清德競選總部宣稱，12日晚間選前之夜造勢活動，晚會現場湧入超過20萬人，線上同步收看直播的人數也突破25萬人，綜合線上直播與現場民眾突破45萬人。

晚上近9時15分，賴清德現身造勢大會。（影片截圖）

賴清德在新北市造勢活動上表示，全世界都在關注台灣人民的抉擇，「國際媒體都清楚，中國偏好的人選就是他的對手，因為民進黨堅持的民主價值，就是一黨專政最鮮明的對照」。賴清德表示，如果台灣向北京再度靠攏，台灣就將失去優勢，外資對台灣的投資更可能暫緩或停止，不要讓過去起身對抗的人事物回來、不要讓好不容易建立的改革成果消失，因此「台灣必須為了自己贏，也要為世界的台灣贏下全球民主（今年）的第一場勝利」。

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賴清德並於現場提出「八項承諾」，稱未來當選總統，他將用人唯才、不分黨派、尊重專業，組織最好的團隊壯大台灣；也將擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，落實愛與和平、非暴力的價值；亦將走著民主和平、創新繁榮、公義永續的路；繼續減輕人民的負擔，讓大家可以事業、家庭都兼顧；繼續投資未來世代、支持年輕人；繼續落實居住正義，讓人人都能有一個家，讓所有人感到驕傲，又可以幸福生活。

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最後，賴清德呼籲台灣人民起身投票，「選對的人、走對的路」，支持他與副手搭檔蕭美琴。

民進黨新北市選前之夜現場集結蔡英文、副總統候選人蕭美琴、台行政院長陳建仁、台行政院副院長鄭文燦、前台行政院長蘇貞昌、台立法院長游錫堃、新北市競總主委余天、12名新北立委候選人何博文、林淑芬、李坤城、吳秉叡、蘇巧慧、張宏陸、羅致政、吳崢、莊銘淵、吳琪銘、曾柏瑜、賴品妤、不分區立委候選人郭昱晴、陳俊翰與多位黨公職。