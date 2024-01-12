台灣大選｜「台灣靈魂不能再輸」　侯友宜：下架民進黨、政黨輪替

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】台灣大選選前之夜，藍綠白陣營把握最後機會拉票。國民黨候選人侯友宜在造勢晚會上發言稱，這次選舉是戰爭與和平、貪腐與清廉、廢死與反廢死、反核與能源永續，以及仇中抹紅與中間路線的5種選擇。



侯友宜表示，民進黨政府沒有清廉法治，並列舉出5條路線，證明他與賴清德完全不同，希望民眾作最後選擇。

侯友宜稱，第一是和平與戰爭的選擇，美國智庫歐亞集團已將賴清德與已開戰的烏克蘭跟以色列領導人並列，認為他是美國最危險的朋友，因為他支持台獨、說中華民國是神話、中華民國憲法是災難，而侯友宜走和平路線，反台獨、反一國兩制、守護中華民國、守護台灣。

侯表示，第二是貪腐與清廉路線的選擇，賴清德縱容新潮流貪腐黑金，弊案重重，而他是走清廉路線，將成立新的特偵組清查弊案；第三是廢死與反廢死公平正義路線的選擇，賴蕭走廢死路線，民進黨更有廢死黨綱，他是走反廢死路線，依法執行死刑、強化治安。

侯續稱，第四是反核與能源永續的選擇，賴清德走的是跳票的非核路線，他是走台灣能源永續路線，不會讓台灣用肺發電甚至缺電；第五是一場仇中抹紅與中間路線的選擇，賴清德只會抹紅，走閉關鎖國、兩岸交流遙遙無期的路線，他走的是中間路線，務實交流，堅持台灣未來由2350萬人決定。

侯友宜表示，雖不知道柯文哲走什麼路線，但歡迎白色力量加入前述的五條路線。民進黨黑金貪腐進行式，民眾黨正在長大進行式，而國民黨是團結改革進行式，正不斷改革、進步中。

侯友宜強調，現在是一對一對決的時刻，是他與賴清德的對決，呼籲藍白選民集中力量，藍白政黨合作實現聯合政府，完成第4次政黨輪替。