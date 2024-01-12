台灣大選｜現場聚35萬人　柯文哲：我沒有放棄　籲選民 ｢去投票｣

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選將於1月13日舉行投開票，台灣朝野三組候選陣營皆在選前最後一晚舉辦盛大造勢活動，衝刺選票。柯文哲強調一定要突破藍綠，自言「沒有放棄、還站在這裡」，喊話支持者，明天一定要去投票，「用選票證明他們是台灣的主流，一起贏回這個國家」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈12日晚間在台總統府前凱達格蘭大道舉行選前之夜造勢晚會。根據柯文哲競選總部說法，造勢活動現場人數達35萬，另有32萬線上收看人數。

柯文哲演講時強調，一定要突破藍綠，全世界都在關注這場攸關台灣未來的公民運動。柯文哲表示，台灣民主化30年，已經不需要發現問題的人，也不需要解釋問題的人，而是需要解決問題的人，矢言堅守「台灣自主，兩岸和平」，並合理化國防預算，鞏固兩岸與印太的和平。

台灣大選：1月12日，柯文哲（左二）於台北市舉行選前之夜造勢活動。（柯文哲競選總部）

柯文哲席間喊話支持者，只要支持者不放棄，自己就沒有放棄，「還站在這裡」，懇請支持者明天一定要出門投票，用選票證明他們就是台灣的主流，把選票頭給最有能力把台灣贏回來的柯文哲。

12日晚間的選前之夜，民眾黨所有黨公職及立委候選人都到場助講，新竹市長高虹安則是站台、不發言。而柯文哲一向主張這次選舉是自媒體跟傳統媒體的對抗，晚會也邀請眾多柯粉直播主、網紅到場，包括「扛阿北，守台灣」的要角DearNaNa、2Chill以及葉式特工；而「館長」陳之漢也沒有缺席。

現場除了旗海飄揚之外，支持者也接力將國旗與柯文哲競選旗幟融合的大旗從後方推向舞台，炒熱氣氛。觀察現場群眾，確實以40歲以下居多。柯文哲也頻頻向鐵粉喊出「義無反顧拼一次」，聲明這場「公民運動」已經到了最後決勝的關鍵時刻，終於走到了可以終結藍綠的十字路口。