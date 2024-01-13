台灣大選｜台學者談勝敗關鍵：年輕人支持柯文哲　對侯友宜不利

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】2024總統大選，民進黨候選人賴清德以超過558萬票當選。成大政治系教授丁仁方表示，勝敗關鍵原因是年輕人跑到柯文哲，侯友宜靠副總統候選人趙少康讓深藍回顧，但沒有拉高年輕票，非常吃虧，所以國民黨該思考未來怎麼經營該年齡層，他更直言當國民黨提名侯友宜時，某種角度來說就大勢底定。



《ETtoday新聞雲》報道，丁仁方表示，此次總統大選結果回到封關前的民調，侯友宜輸給賴清德6至7個百分點。賴清德在北部並沒有輸多少，但南部贏蠻多，基本上顯示藍營動員效果不如預期；另外，勝敗關鍵原因是年輕人跑到柯文哲，這對侯友宜不利。

丁仁方稱，中間選民以20至39歲年輕票為主，多數沒有非常強烈的政黨傾向，當年輕票佔此次選舉31％，侯友宜卻沒有拉高年輕票方面，就非常吃虧，所以國民黨該思考未來怎麼經營該年齡層。

丁仁方指出，當國民黨提名侯友宜時，某種角度來說就大勢底定。雖然侯友宜是藍營裏民調最高的人，但他被提名後卻拉不起民調，埋下結構性格局。趙少康拉起侯友宜的支持度，甚至一度在誤差範圍內，這主要是深藍回歸，但在年輕人方面並未加分，所以後來國民黨希望拉攏「知識藍」，把台大前校長管中閔當作一張牌，但其實能幫助的仍有限。

對於國民黨把敗因怪罪給民眾黨不分區立委候選人黃珊珊，丁仁方稱，柯文哲支持者中，厭藍厭綠佔一半，白不可能投籃，但藍可能投白。「藍白合」可能比現在贏面機會大，但政黨都以自己利益為考量，民眾黨思考的是長期發展，現在取得8席不分區立委，符合自己的政黨利益。

談及賴清德勝選原因，丁仁方表示，過去民調賴清德維持35至40％的支持度，所以此次結果，算有把基本盤動員出來，且青年選票未流失太多，甚至南部選票比預期還多，把賴清德的得票數往上拉高。