台灣大選2024｜北京對賴清德不抱任何希望　台海「風高浪急」

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】民進黨總統候選人賴清德宣佈在台灣總統選舉中獲勝。千萬別低估了北京給出「風高浪急」的預判。這就是北京給賴清德執政兩岸走向的預判。北京不會給台獨勢力絲毫可操作空間，更是對美國一味偏袒台灣的所謂必須保持「兩岸和平穩定」的政策打了明牌。

作為大陸國台辦在選舉前最後一次記者會上給台海局勢的下一步發展定了性，直接將賴清德在拉票演講中宣傳的所謂「新局」，定義為台海「風高浪急的危局」。這可以說是大陸方面對台灣2024年總統選舉的總基調。需要注意的是，「風高浪急」四個字最早曾在1996年台海危機時出現過，算是大陸對台海局勢判斷中嚴重程度最高的措辭之一。

賴清德最終以超過40%的選票贏得2024台灣總統大選。

賴清德日前在記者會上稱，如果其當選將延續蔡英文的所謂「外交、國防及兩岸穩健政策」，將有助於「印太地區創造新局面」。對此國台辦發言人毫不客氣地揭穿，所謂「蔡英文路線」就是台獨路線、對抗路線、害台路線，是台灣兵兇戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。這句話是北京在過去幾年中對蔡英文當局觀察的總結，已經說得不能再明白了。而賴清德更甚蔡英文，內心就是「急獨」。國台辦的回應表明，「我方對民進黨不抱有任何希望」。

台獨勢力之所以能夠在近幾十年坐大，與美國在後邊的支持是密切相關的。北京已經屢次警告美方，停止錯誤的台灣政策。中美近期密集對話，北京頻繁地向美方介紹和分析了大陸方面對民進黨可能繼續執政的全面立場。

最近幾天中聯部部長劉建超率團赴美國訪問，會見了國務卿布林肯，以及許多美國智庫、民間人士和政界人士，進行「1.5軌交流」，討論中美最關心的話題，其中台灣問題是重中之重。劉建超對美國政界、學界、媒體界等人士強調，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，也是不可跨越的紅線。

布林肯1月12日在華盛頓與中聯部長劉建超會晤。（Reuters）

中國駐美大使謝峰在卡特中心紀念中美建交45周年的研討會上，也提醒美方，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，「台獨與台海和平水火不容，對於那些數典忘祖、不承認自己是中國人的台獨分子，中國政府沒有妥協的餘地。」

此外，在華盛頓五角大樓舉行的第17次中美國防部工作會晤中，解放軍代表也直接向美國軍方亮明立場，表明中方「在台灣問題上絕不會絲毫妥協退讓」，直接畫下了紅線。

大陸方面近期還採取了一系列措施。去年底，中國國務院關稅稅則委員會按規定和程序決定，中止海峽兩岸經濟合作框架協議部分產品關稅減讓，涉及12個稅目的進口產品；雖然台獨分子在網上嘴硬稱這些政策「沒什麼影響」，「全停了才好」，但統計數據不會撒謊。

內地禁台灣的鳳梨、蓮霧等。（蕭博禧攝）

2023年台灣對外出口額衰退了469.4億美元，對大陸出口額衰退了336億美元，佔比高達72%。要知道台灣2022年總體貿易順差為513億美元，但是對大陸的貿易順差達到1003億美元，2023年貿易順差為805億美元，對大陸的貿易順差也同樣是805億美元。這意味着沒有了對大陸的貿易順差，台灣外貿整體很可能會出現逆差。這對於沒有任何資源，經濟基本靠外貿的台灣來說是沉重的打擊。

此外，解放軍對台灣的軍事壓力也有所提升。新年以來解放軍除了維持常態化的軍機、軍艦繞台之外，探空氣球也開始常態化飛越台灣本島上空，以此證明中方不承認台灣當局的所謂「領空主權」。

與此同時，中央電視台新聞聯播節目近日罕見曝光解放軍的第三艘航母——福建艦，顯示其裝備了電磁彈射系統。畫面中清晰可見福建艦上3條電磁彈射軌道，這是全球僅有少數國家擁有的頂尖科技。福建艦排水量高達8萬噸，展示了大陸在軍事技術上的強大實力。如此曝光發生在兩岸關係緊張之際，是大陸再次警告台獨勢力，這將意味着戰爭。用軍事實力強調，維護國家安全和領土完整是不可動搖的底線。

央視播出的《新聞聯播》中，福建艦的最新畫面曝光。（央視）

可見，北京方面已經在各個維度都做好了準備和鋪墊。賴清德勝選，如果任期中像其競選口號那樣執行「以武拒統」「以武謀獨」政策，那麼台海必將因此出現「風高浪急」一幕，這不僅是台灣，同樣也是美國方面所承受不起的。

民進黨「倚美謀獨」的圖謀，等於是把美國當成了唯一可能幫忙「對抗統一」的外援。但是俄烏戰爭、巴以衝突、紅海航運危機這些近在眼前的事例歷歷在目，美國現在根本沒有能力。如今中美態勢已經今非昔比，中國實現國家統一的決心愈發強烈，美國一些習以為常的「慣例」，反而會加速中美在台灣問題上「攤牌」。