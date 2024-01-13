台灣大選｜賴清德勝選　大陸學者：兩岸對峙持續　北京擠壓更強

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】今屆台灣大選落幕，由民進黨正副總統候選人賴清德與蕭美琴已40.05%得票率當選，中國人民大學教授時殷弘分析，從海峽兩岸到中美之間在台灣議題上的對峙，即使不會進一步惡化，也將保持不變。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

時殷弘接受台媒《中央社》採訪，認為民進黨進入第三個四年的執政期，北京可能對民進黨執政的台灣，進行更多且近乎全面的擠壓。

中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘。（網絡圖片）

對於賴清德、蕭美琴勝選對中美關係的影響，時殷弘預期，無論台灣由哪一黨候選人當選正副總統，中美之間的軍備競賽都將繼續，甚至進一步加劇。因為，無論發生什麼樣的情況，中美兩國都在為台灣及其他地方「可能發生的戰爭」做準備。

時殷弘強調，賴清德當選及執政後，兩岸對峙即使不會進一步惡化，也將保持不變。同樣的情況下，中美在台灣問題上的軍事緊張局勢即使不會進一步惡化，也將保持不變。

時殷弘指出，在台灣大選前一天，美國和日本高層外交官在華盛頓一致同意，兩國將在處理與中國有關問題及台灣周邊和平與穩定的重要性方面，進行密切合作，顯見美日對台灣大選的重視。