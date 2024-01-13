台灣大選2024｜為什麼賴清德會擊敗侯友宜？

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】 喧騰多月後，台灣2024總統大選結果終於出爐：第一名的「賴蕭配」獲558萬票（得票率40.05%），「侯康配」與「柯盈配」則分別獲得467萬票（33.49%）、369萬票（26.46%）。這場三方激戰的最終答案，是「賴蕭配」以91萬票（6.5個百分點）之差贏過「侯康配」。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

而這個結果，意味民進黨突破了台灣1996年總統民選以來，單一政黨最多執政8年的魔咒，賴清德也刷新了多項台灣政治史紀錄，成為第一個有醫師身份的總統、第一個當過台南市長的總統、第一個隸屬民進黨新潮流派系的總統、第一個有行政院長資歷的總統、第一位選上總統的副總統。

不過民進黨的立委成績便沒有這麼亮眼。在立法院113席中，民進黨獲得了51席，被國民黨以54席（加上2席親藍無黨籍）超越，從立法院第一大黨降為第二大黨，但國民黨也沒有單獨過半，民眾黨則以8席成為關鍵少數，想必正對藍綠待價而沽。

這樣的結果其來有自，既有三方棄保的複雜結構，也有候選人自身強弱的問題。

國民黨總統候選人侯友宜登台承認敗選。（01直播截圖）

超乎預期的柯文哲

首先分析賴清德勝出的原因，基本上可以直接總結為一句：柯文哲的表現超乎預期。

以台北市為例，這區是國民黨的傳統板塊，在2022年三方競選的情況下，依舊由國民黨的蔣萬安勝出，得票率42.3%，區域立委席次也一向由國民黨穩定領先。而在此次大選中，國民黨區域立委成績依舊亮眼，8席中獲得了5席；但總統大選層次，侯友宜卻只獲得58萬票（38%），被賴清德以58萬票（38%）追平，柯文哲則獲得了36萬票（24%）。

桃園市更加明顯。這區在2022年九合一大選中，由國民黨的張善政勝出，張也在2024選前就預測，這次6席區域立委應能國民黨全勝，從結果來看也是如此；但在總統大選層次，侯友宜卻只獲得46萬票（34%），被賴清德以47萬票（35%）超越，柯文哲則獲得了41萬票（31%）。

2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

台中市同樣如此。這區在2022年九合一大選中，由國民黨的盧秀燕勝出，盧這次也全力動員國民黨基層，為侯友宜造勢，台中因此被認為是侯友宜鐵票區。在立委選舉上，國民黨表現不錯，8席中獲得了6席；但在總統大選層次，侯友宜卻只獲得55萬票（32%），被賴清德以64萬票（38%）超越，柯文哲則獲得了51萬票（30%）。

即便是藍綠板塊幾乎持平的新北市，做為市長的侯友宜表現同樣不如預期。在立委選舉上，國民黨表現不錯，12席中獲得了6席；但在總統大選層次，侯友宜卻只獲得86萬票（35%），被賴清德以94萬票（39%）領先，柯文哲則獲得了64萬票（26%）。

整體來說，柯文哲的表現超乎預期，意味著「棄柯保侯」沒有顯著發酵，國民黨在傳統優勢板塊沒有大贏，在南部民進黨鐵票區又沒有優勢，自然就導致了眼下結局。

民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

三方棄保下的候選人強弱

其實從1月初各家公布的封關民調來看，侯友宜雖然落後賴清德，差距卻普遍在3個百分點到5個百分點左右，柯文哲民調也不如真實選票開出的強勢，可見封關之後民意仍有些許流動，大體呈現了藍綠白三方相互棄保的複雜消長：部分中間選民認為柯文哲贏面較大，所以決定「棄侯保柯」；部分淺綠選民認為柯文哲必然落選，所以決定「棄柯保賴」；部分淺藍選民也認為柯文哲必然落選，所以決定「棄柯保侯」。

而從今日結果來看，顯然是「棄侯保柯」加「棄柯保賴」的流動幅度大於「棄柯保侯」，回顧封關至投票這10日的議題攻防，即便不少人認為某些議題實在無關輕重，但與今日結局相對照，或許又不得不信「聚沙成塔」的威力，包括民進黨政府1月9日對所謂「衛星警報」的操作，可能確實強化了「抗中保台」牌的效力，導致部分淺綠決定「棄柯保賴」。

不過歸根結柢，柯文哲的政治魅力之強，也對選戰結構產生了根本的擾動，反映在侯賴兩人的得票弱勢上。

民眾黨候選人柯文哲13日晚間8點於競選總部宣布敗選，並在向支持者發表敗選感言。（柯文哲競選總部）

首先是國民黨，國民黨的總統候選人支持度往往會高於政黨支持度，所以歷年的總統選舉得票數都會高於政黨票，從馬英九、朱立倫到韓國瑜都是如此，侯友宜的得票數（467萬）卻少於此次國民黨政黨票（476萬），柯文哲明顯帶走了部分淺藍，侯友宜則成為首個守不住國民黨政黨票基本盤的總統候選人。

再來是民進黨。民進黨總統候選人「以人撐黨」的現象更明顯，陳水扁與蔡英文都是顯著案例，基本上2012年以來，民進黨總統的得票數都比政黨票高出不少，這次賴清德雖然沒有例外，卻是近四次選舉以來，總統票超過政黨票幅度最少的，2012年、2016年的蔡英文都多出約150萬票，2020年更是多出300萬票，但這次賴清德個人得票558萬票，民進黨政黨票為498萬票，賴只多出60萬票，成為近年超出幅度最少的民進黨總統，可見柯文哲也吸走不少淺綠選民。

所以如果從候選人強弱來看，在這次三方競選的複雜賽局中，雖然侯友宜、賴清德都弱、算不上有魅力的候選人，柯文哲的存在卻明顯放大了侯友宜的弱點，讓賴清德只是被削弱體量，侯友宜則連國民黨基本盤都守不住。

總體來說，如果從政黨票、立委選舉來看這次大選，民進黨並不是一家獨大，藍綠形成了五五開的對決結構；但總統大選層次上，國民黨則明顯被柯文哲拖累，這樣的結果不只候選人侯友宜要承擔，因決策失誤引爆5月郭侯之亂、6月換侯爭議、7月全代會前後內戰的黨主席朱立倫，以及藍營內部不團結的各方勢力也同樣有責任。在這個過程中，國民黨浪費了備戰時間，困於整合之爭的泥淖，先後養大了郭台銘、柯文哲兩個競爭者，終究導致了今日敗局。