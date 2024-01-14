台灣大選｜稱賴清德是北京眼中的「麻煩製造者」　外媒憂兩岸關係

台灣1月13日舉行總統和立委大選，民進黨總統候選人賴清德以558萬多票當選。英國廣播公司（BBC）以「被中國視為『麻煩製造者』的賴清德贏得台灣選舉」為題報道，文中稱過去8年裡，北京一直對台灣現任總統蔡英文進行了嚴厲批評，但令人擔憂的是，賴清德可能比蔡英文更進一步挑戰北京的底線。



彭博社與美媒NBC也稱，選舉前北京政府就多次以「麻煩製造者」和「分離主義者」稱呼賴清德，並將這場選舉描述為「戰爭與和平之間的選擇」，暗示台灣民眾投票時應抱持謹慎態度。但台灣如今卻「公然反抗中國，選出一位被北京貼上『分離主義』、『麻煩製造者』標籤的新總統」，不少外媒對兩岸和中美關係感到憂心。

BBC在文中分析，賴在兩岸關係議題明顯相當謹慎，用字遣詞小心並提議基於互相尊重的對話和合作。

民進黨候選人賴清德、蕭美琴以得票數558萬票、得票率40.05%勝出。（香港01）

路透社則指出，賴清德的民進黨獲得連續第3個任期，可謂台灣選民「拒絕」（rebuff）中國，文中分析認為台灣選民明確抗拒北京所發出不要投給賴的警告。

法新社則指，台灣大選在北京的「怒視」（glare）下登場，文中提到，中美都密切關注這次大選，而勝選的賴清德被中國標榜為「和平的威脅」。