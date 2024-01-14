地方媽媽好厲害！台灣小民歐巴桑聯盟拿下10萬票　成台灣第五大黨

2024年台灣總統立委大選即將落幕，其中不分區立委依政黨票比例獲得席次，本屆有16個政黨角逐34席不分區立委。



值得關注的是，2019年成立政黨、首次投入立委選戰的小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟），截至晚間8點半為止已拿下超過10萬票，獲得0.93%得票率，雖然無法獲得席位，但在此次不分區立委選戰中正式成為台灣第五大黨。



台灣大選｜國民黨重奪台灣立法院最大黨 民眾黨成關鍵少數

2018年與2022年，小歐盟曾推出候選人參與議員選舉，可惜無人當選。根據中選會網站，「小民參政歐巴桑聯盟」在本屆大選政黨票獲得12萬8594票，得票率0.93%，雖然未達不分區立委5%門檻，無法獲得席次，但初次參選便擠掉台灣基進，僅次於民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，排名第五，表現亮眼。

台媒介紹，小民參政歐巴桑聯盟為一群台灣媽媽，於2017年成立的政治組織，並於2019年成立政黨，成員主要為台灣親子共學教育促進會的成員，多為正在養育小孩的父母，以關懷兒童權益為核心，關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。

此次台灣大選政黨票部分，民進黨獲得498萬1060票、得票佔比36.1556％最多，接下來是國民黨獲476萬4293票、得票佔比34.5822％； 民眾黨則獲得304萬334票，得票佔比22.0686％，其他政黨皆沒有跨越政黨得票比例5％的門檻，不會分得席次，國會未來只有藍、綠、白三黨及無黨籍成員。