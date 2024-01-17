01直擊·台灣大選｜賴清德勝選兩岸向何方　民眾擔憂衝突加劇嗎？

2024台灣總統大選於1月13日晚間結果出爐，民進黨候選人賴清德拿到四成的選票勝出，民進黨也破除執政8年魔咒。



外媒最關心的則是中美和兩岸關係的未來發展。《BBC》以「被中國視為麻煩製造者的賴清德贏得台灣大選」為題，稱過去8年裡，北京一直對台灣現任總統蔡英文進行了嚴厲批評，但令人擔憂的是，賴清德可能比蔡英文更進一步挑戰北京的底線。美國總統拜登也立刻針對台灣選舉發表看法，指出美國不支持台灣獨立，對新總統上任前的過渡期、上任後可能會加劇台海衝突表達擔憂。



《香港01》記者在大選當晚，也走上街頭，詢問台灣民眾對賴清德當選後，兩岸關係的看法。



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國民黨支持者：憂賴清德把兩岸帶向風口浪尖

來自中和的黃先生表示，自己對選舉結果感到難過，「因為差點就可以政黨輪替，但是就是沒辦法，大家要尊重民主的結果。」

對於現在兩岸關係的看法，黃先生認為海外的人都比台灣人有危機意識，「像是在海外我的朋友他都很恐慌，他很害怕政黨沒有輪替，台灣就是要遇上戰爭。」

來自中和的黃先生認為台灣人普遍沒有危機意識。（蔡苡柔攝）

黃先生認為，包括自己在內很多台灣人都沒有太多感覺，大家好像很開心的過日子，「但是這個危機感是有的。尤其是現在賴清德當選了，我不太確定未來台灣會導致什麼方向」。

黃先生質疑，「我們（台灣）要在風口浪尖嗎？還是我們要在和平的狀況去前行？我覺得我必須要問民進黨要把國家帶到什麼方向？因為真的我們大家都不想要打仗， 因為說真的誰要上戰場？這是我覺得對我們國家最大的隱憂。」

日本移民不滿民進黨執政：經濟、兩岸、國防都很白痴

從日本移民來台10幾年的邱先生也支持國民黨，他批評，民進黨執政後物價開始失控了，「薪水只漲了一點點，非常痛苦。民進黨經濟方面非常白痴、國防方面也非常白痴、 兩岸關係也非常白痴，至少三種 方面非常白痴。這種政黨怎麼有資格一直執政呢？」

日本移民來台的邱先生批評民進黨的經濟和兩岸政策。（蔡苡柔攝）

邱先生批評，民進黨還回到義務兵役要一年的政策，「這樣如果未來結婚生小孩的話，對小朋友的權利有影響，所以我不能原諒民進黨。」

國民黨支持者劉小姐雖然對侯友宜落敗感到失望，但她表示無論是誰當家都好，她都為台灣的民主驕傲，她更抽空看了三黨的造勢活動，劉小姐表示他看完非常感動，「我爸從小就跟我說，誰執政都是好事，但要讓我們中華民國的人民能夠安居樂業，大家有錢賺。而且我以台灣的民主為榮，誰贏都好棒。」

劉小姐表示，自己一直比較支持國民黨的兩岸政策，「我覺得不要宣戰，都不要去挑釁。國民黨就是備戰不宣戰，這是我比較support 的issue」，但她認為，相信無論是誰執政，都能好好處理兩岸關係。

劉小姐表示，自己雖然支持國民黨，「但誰當選都開心，我為台灣的民主驕傲。」（蔡苡柔攝）

民進黨支持者：台灣應在不主動挑釁的情況下繼續走自己的路

《香港01》也來到了位於杭州北路的民進黨開票現場，現場粗估有數萬人。民進黨支持者江小姐接受採訪時表示，原本對這次大選非常擔心，但不管怎樣還是要為台灣的自由民主投下一票，對於現時賴清德領先感到非常開心。同行的張小姐亦深表認同，強調要捍衛台灣的權利。

對於兩岸關係，江小姐表示並不擔心，反而選輸了才會擔心，在民進黨執政八年下，台灣的科技、經濟實力已大幅進步，台灣在國際上的能見度也大幅躍升，像她最近去歐洲，大家都認識台灣。即使解放軍真的攻台，她哪怕作為一名女生，也會站出來捍衛家園。

民進黨的開票現場，除了本地民眾，還可見不少日本、香港等地的遊客前來觀選。兩孩之母的石小姐表示，對於選情走向非常興奮，認為這將是台灣人的又一次勝利。對於未來四年台灣的發展，她表示有信心，因感受到這八年來生活確在改善，收入有在上漲，認為台灣的進步能在接下來四年延續。對於台海局勢發展，她表示確會有憂慮，但是對於政府的處理有信心，並堅信台灣應在不主動挑釁的情況下繼續走自己的路。

王先生表示，自己希望賴清德能實現他的政見走向民主的道路。（蔡苡柔攝）

民進黨支持者、第一次投總統票的王先生表示，得知勝選結果很開心，「完全是我期望中的樣子，這是我第一次選總統，我覺得賴清德比起其他政治人物不會讓我變成中國人或現在香港的樣子，我希望他能實現他的政見，然後帶領著小英總統的精神走向民主的道路，讓世界更認識台灣。」

民進黨支持者熱情在街道應援賴清德：

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至於對於賴清德當選後，兩岸關係風險的看法，王先生說，「戰爭的風險我覺得倒是不會，台灣在軍備方面是蠻強的，講一句老實話我覺得中國不會打過來，我覺得他們打過來不會比較好，對世界局勢也不會比較好。如果他真的打過來，我相信鄰近的國家，像美國或日本也會來援助我們。」