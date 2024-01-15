施明德離世｜為民進黨前主席　曾坐25年政治獄發動百萬人倒扁運動

民進黨前主席施明德日前肝癌復發，病況危急，最終於今日（15日）凌晨辭世，享年83歲。



施明德人生跌宕起伏，曾在蔣介石、嚴家淦、蔣經國和李登輝4位台灣總統任內，3次以政治犯身分入獄，兩度被判無期徒刑，在牢獄中度過25年的時間。施明德出獄後，在民進黨擔任黨主席。施明德在2000年民進黨首次執政後退黨，在民進黨籍的台灣總統陳水扁任期期間，曾發起百萬人民反貪倒扁運動。



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今日（15日）剛好是施明德的生日，此前他因肝癌復發，在台北榮民總醫院進行治療。台北榮民總醫院證實他已於今日凌晨病逝。

21歲涉主張台獨遭判無期徒刑

施明德16歲報考陸軍官校，目的是「推翻蔣家獨裁政權」，在21歲時就因涉及台灣獨立聯盟案被以叛亂罪判處無期徒刑，直到1977年中囚滿15年獲釋。

美麗島事件一度判死刑

1979年施明德與黨外人士組成《美麗島》雜誌社，他任總經理，負責組織、群眾運動及海外聯絡。在該年12月，他領導黨外人士在高雄舉行紀念大會，遭到國民黨政府軍警鎮壓，發生警民衝突，此事後來被稱為「美麗島事件」。

在1980年的「美麗島事件」法庭審判中，施明德仍提出「台獨」主張，並稱「黨禁、報禁、戒嚴令、萬年國會是台灣民主化的四大害」，被判死刑。在國際壓力下，改判無期徒刑。

1983年，陳文成命案發生，施明德因而絕食一個月以抗議國民黨政府的暗殺政策。

1984年發生江南案，施明德在獄中宣布無限期絕食抗議，他後來披露在超過四年半的絕食中，被強行實施鼻胃管插管灌食共達3040次。

1990年李登輝就任台灣總統後宣布美麗島事件判決無效，施明德結束絕食，並以無罪之身恢復自由。施明德出獄後，在民進黨擔任黨主席。後來在2000年民進黨首次執政後退黨。

發動倒扁運動要求陳水扁下台

至2006年，施明德發起百萬人民反貪倒扁運動（倒扁「紅衫軍」運動），要求時任民進黨籍的總統陳水扁應為國務機要費案、其親信及家人相關的諸多弊案負責，並主動下台。他隨後組成的紅黨在2008年立委選舉中得票不到1%，該黨後來改名為台灣國民會議再度參加2012年立委選舉，得票也仍不到1%。

2015年5月，施明德宣布參選2016年總統大選，其後因無法達到有效連署，宣布退選。

蔡英文昨探視施明德

民進黨發言人張志豪表示，對於施明德的辭世，全黨深表最沈痛的哀悼與不捨，並對施明德為台灣民主自由和人權奉獻其一生，致上崇高的感謝與敬意。民進黨主席賴清德第一時間已向家屬表達慰問。

台灣總統府發言人林聿禪表示，蔡英文曾於14日赴榮總探視施明德。林聿禪表示，施明德一生深切關心台灣社會發展，為台灣人權與民主先驅，其為台灣社會的付出及貢獻將被後世感念。