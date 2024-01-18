韓國瑜宣布搭檔江啟臣選立法院正副院長！喊話民眾黨合作共同監督

台灣2024大選，國民黨睽違8年重返國會最大黨，立法院正副院長選舉將在2月1日舉行。國民黨第一位不分區、高雄市前市長韓國瑜呼聲高。今日（1月18日）下午在Facebook上發文宣布，已邀請國民黨立委江啟臣搭檔角逐立法院副院長，盼攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。



值得關注的是，台灣大選後，沒有單一政黨在國會過半，民眾黨成為關鍵少數。韓國瑜也喊話「只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒。」



國民黨立委江啟臣。（截自 facebook@中國國民黨直播）

韓國瑜在文中表示，2024民主征途正要起步，並不是選出一位總統就從此天下太平、國泰民安，要能夠成就一個「民有、民治、民享」的民主社會，需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。

為此，韓國瑜正式宣布他請託江啟臣作為搭檔的立法院副院長人選，「感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局！」

韓國瑜指出，他很清楚需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾，「啟臣委員答應合作，我們仍以團結在野，共同監督為優先目標。」

據了解，本屆立法院未有政黨過半，國民黨52席成最大黨，民進黨收下51席，柯文哲領軍的台灣民眾黨則斬獲8席不分區，成為關鍵少數。