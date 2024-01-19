美智庫調查台灣人身份認同：僅3%自認是中國人

周二（16日），美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）發表了一項有關台灣人身份認同的調查，結果顯示，只有3%自認基本是中國人。⁣此外，民進黨連續三屆在總統大選中勝出，以台灣人自居的民眾中，有近三成是民進黨支持者，國民黨支持者則不足一成。



美國智庫發表有關台灣人身份認同的調查，只有3%自認基本是中國人。（梁鵬威攝）

調查於去年6月2日至9月17日進行，訪問2277名台灣民眾，旨在了解他們如何看待自己的身份，以及如何看待中國。結果發現，67%受訪者認為自己基本是台灣人，28%認為自己是台灣人也是中國人，3%認為自己基本上是中國人，2%未有回應。⁣

受訪者中的年輕一代，即是18至34歲的傾向最明顯，認為自己是台灣人的佔83%，當中女性佔比較男性高，分別為72%對63%。⁣

以台灣人自居的民眾中，有近三成是民進黨支持者。（梁鵬威攝）

調查結果指出，在認為自己是台灣人的受訪者中，有29%是民進黨支持者；國民黨支持者僅佔9%，也有32%表明沒有黨派立場。相反，認為自己是台灣人也是中國人的受訪者當中，有44%是國民黨支持者，只有5%支持民進黨。

調查結果還進一步顯示，過半數受訪者表示完全不感到或不大感到自己對中國存在感情依附，在表示自己是台灣人也是中國人的受訪者當中，則有73%表示感到有些或十分感到對中國存在感情依附。