反制解放軍艦艇登陸 台灣海軍將成立「制海導彈指揮部」
撰文：許祺安
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為反制解放軍艦艇登陸，因應雄二丶雄三以及增程雄三反艦導彈持續量產及分批撥交部隊運用，加上向美國採購的100套岸置魚叉反艦導彈系統丶400枚魚叉導彈也將按期程交運台灣，台灣軍方規劃今年底前成立「海軍制海導彈指揮部」，按計畫將設在雲林虎尾。
台媒《自由時報》報道，由於地方民情反映，台灣軍方決定將虎尾指揮部任務單純化，指揮部本部各單位及官兵宿舍，僅單純作行政中心，反艦導彈彈庫會設在適當地區，不會設在指揮部本部內。
台灣海軍現行反艦導彈部隊為「海鋒大隊」，過去是以固定式導彈陣地的作戰部隊型態呈現，近年加速部署以導彈機動發射車組型式成立的機動中隊，目前「海鋒大隊」轄下已有6個固定陣地中隊丶4個機動中隊以及1個支援中隊，大隊部設於台中清水營區，由於機動中隊持續增加當中，統轄的部隊規模已超過一個大隊編制，海軍經過統籌規劃調整後，海鋒第二大隊已在去年低調成軍，第三大隊預計在今年上半年成立。
台媒《中時新聞網》報道稱，因部隊規模持續擴大，雄風反艦導彈也陸續撥交部隊使用，海軍規畫海鋒大隊今年年底前升格為「制海導彈指揮部」，現行上校大隊長位階提升至少將指揮官，地點將設在雲林虎尾。
此外，台灣軍方也在宜蘭、花蓮、台東、雲林、台南及高雄等地，大量興建反艦導彈營區。