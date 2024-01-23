華府智庫：多數美台專家認為　北京5年內無力對台發動兩棲攻擊

台灣大選落幕，民進黨將繼續執政，外界關注台海局勢未來走向。近日，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，最新調查顯示，多數的美國及台灣專家皆指出，中國大陸缺乏對台發動有效兩棲攻擊的能力，惟有能力對台實施封鎖。



CSIS中國實力計劃（China Power Project）與台灣國防安全研究院合作，於2023年11月28日至12月15日，向52名美國專家、35名台灣專家，合共87名專家進行調查。結果顯示，只有26%的美國專家及17%的台灣專家同意北京具有在未來5年內對台發動有效兩棲攻擊的軍事能力。作出該評估的一項原因，是兩棲攻擊需要比隔離（quarantine）或封鎖（blockade）還要高出許多的軍力投入，且涉及的行動將複雜很多。

然而，大多數專家同意，北京具有在未來5年內對台實施隔離或封鎖的能力。90%的美國專家及62%的台灣專家指出，中國大陸有能力對台實施隔離。隔離是一種有限度的封鎖，針對的是商業活動，而非軍事活動，將由中國海警局或其他執法船隻執行，而非中國軍方。另有80%的美國專家及60%的台灣專家表示中共有能力對台實施封鎖。封鎖將涉及商業與軍事活動，而且由中國軍方直接領導。

另一方面，《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）專欄作家麥曼納斯（Doyle McManus）周一（22日）刊文指出，台灣剛舉行一場自由公平的選舉，由中國大陸最不喜歡的總統候選人勝出，但北京當局反應意外克制。他認為，台灣大選後未爆發戰爭，對美國加州和全世界來說都是好消息。