美國會跨黨派代表團選後首訪台　消息指將會見賴清德

美國國會跨黨派代表團 24日抵達台灣訪問，重申美國對台灣的支持。這是台灣本月13日舉行大選後，首批到台訪問的美國國會議員。有消息傳出，跨黨派代表團一行人將會見台灣總統當選人賴清德。



美國眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）領導人、共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Díaz-Balart）與外交事務委員會印太小組委員會首席民主黨議員貝拉（Ami Bera），率領的國會代表團24日訪問台灣，他們此行除了表達對台灣舉行民主選舉的支持外，也計劃在訪問期間，會晤台灣政府高層與商界領袖會晤，尋求更進一步強化關係。

美「國會台灣連線」領導人共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（左圖），與民主黨議員貝拉（右圖），率領跨黨派國會議員，在大選後首度造訪台灣。（推特／合成）

狄亞士巴拉特在國會官網聲明，將與台灣行政部門的高級官員、商界領袖接觸，此行的目的是重申美國對台灣的支持，表達對共同民主價值觀的堅定承諾，並探索進一步加強美台之間強勁的經濟與國防關係的機會。

台媒《經濟日報》報道，貝拉在本月稍早表示，此行將彰顯美國對台灣民主的支持，「我想我們只是想歡迎（賴清德），表達恭賀，持續強調台灣的未來取決於台灣人民」。但貝拉拒絕透露具體細節，但提及代表團也計劃會見國民黨和民眾黨高層，「這是國會體制，因此我們應該和所有立委對話」，「我預期會和所有黨派會面」。

賴清德與蕭美琴1月15日上午接見美國前國安顧問海德利、前副國務卿史坦柏格、美國在台協會主席羅森柏格組成的台美跨黨派前資深官員代表團。（民進黨提供）

此外，美國眾議院中國委員會主席、共和黨鷹派人物蓋拉格（Mike Gallagher）也傳出，將在第一個代表團後訪問台灣。現任美眾議院議長強生（Mike Johnson）稍早前表示，將要求共和黨幾個委員會的主席在賴清德5月就職後率團訪問台灣，強調美國國會對安全與民主的持續承諾。因此，可能有更多的國際代表團將在520就職典禮前後，造訪台灣。