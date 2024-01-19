蘇起答《香港01》：賴清德當選「硬着陸」　兩岸展開對話才是上策

2024台灣大選過後，曾任台灣「國安會」秘書長的台北論壇基金會董事長蘇起，近日出版新書《美中對抗下的台灣選擇》，並於1月19日舉行發表記者會。蘇起在書中判斷蔡英文時期是台灣沉淪的終點，《香港01》記者向他提問，即將上台的賴清德，有可能扮演分號或驚嘆號的角色嗎？



2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

在蘇起看來，蔡英文是戰術上很成功的總統，但戰略上完全錯誤，可是最後的苦果是由賴情德來承擔。蘇起研判，未來四年台灣問題將會有翻天覆地的變化，選舉誰選上，就必須由誰來承擔。賴清德當選對兩岸來說就是「硬着陸」，但這是台灣老百姓的選擇，就必須共同承擔。

中共出手非以成本和經濟為考量

回到台灣面對的「鬥」、「拖」、「和」三條路線選擇，蘇起說「鬥」絕對是下策，「死路一條」，兩岸軍力對比在未來五年甚至於更長的時間，美國是追不上來的，美國在台海區域做的事情都是虛張聲勢，因為他已經沒有這個實力了。而「拖」是中策，兩岸對話則是台灣的上策。

台北論壇基金會董事長蘇起解讀，賴清德當選是兩岸關係的「硬着陸」，台灣人只能共同承擔代價。（張鈞凱攝）

蘇起話鋒一轉，他反對一般認為大陸內部問題很多，所以不會把解決台灣問題順序擺得太前面的說法。蘇起表示，對中共而言，解決台灣問題是戰略的決定，而不是以成本和經濟為考量。他以朝鮮戰爭（韓戰）和中越戰爭為例，強調當戰略考量非打不可時就會出手，「沒有什麼戰爭是準備好才打的，都是該打的時候就打，一邊打一邊準備」。

面對中國大陸與台灣完全不同的思維，蘇起認為台灣不要一碰到大陸就好像碰到牛鬼蛇神一樣，作為一個人可以不跟不喜歡的人往來，但作為一個政府，則更應該跟不喜歡的人來往，如果因為不喜歡就不講話不來往，「這是很幼稚的」。

蘇起說，台灣一定要走出對大陸的心結，大陸還是有很多對台灣充滿善意的人，台灣現在不去挖掘這種善意，然後與對方老死不相往來，「這種自絕於14億人之外的做法，對台灣的威脅性非常大」。

台北論壇基金會董事長蘇起1月19日在《美中對抗下的台灣選擇》新書記者會上指出，與中國大陸展開對話，才是台灣未來的「上策」。（張鈞凱攝）

自許烏鴉呼籲台灣面對政治對話

自許為「烏鴉」的蘇起表示，他正在盡一個政治觀察家的責任，台灣需要有「居安思危」的思考，才能夠做一些準備，不然永遠躺着什麼事都不做，只能等着事情發生，對台灣是非常不好的。

至於台灣整體處在「鬥」的氛圍之中，要如何與大陸展開對話？蘇起認為，這個問題對台灣而言，就像「大姑娘上花轎」，從來沒有人做過政治對話，因此很難走出這一步。可是心理上還是要先思考，走出第一步，進而再有人來推動。蘇起對此並不悲觀，他覺得台灣不想要流血，而且政治能量大的人很多，台灣就算改變不了大格局，但起碼可以掌握一部分。

蘇起以新加坡為例，新加坡厲害之處在於有大格局思考，也能看到大的趨勢走向，因此可以超前部署，不像台灣只能不斷在應變。「我覺得現在已經到了台灣必須要自己檢討，重新再出發的時候了」。