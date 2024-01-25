台灣政黨競爭進入本土對決　周志懷：｢疑獨世代｣興起有助兩岸和平

民進黨主席賴清德於1月13日舉行的台灣總統大選中勝出，但凡選舉過程乃至選票流動的結果，皆顯見台灣內部政治板塊與社會民情出現劇烈變化，影響兩岸未來走向甚鉅。大陸學者周志懷指出，台灣政黨競爭已進入本土對決的新階段，且新一撥年輕選民有遠離甚至拋棄民進黨跡象，轉向「疑獨世代」的結果，有助於台海形勢的和平穩定。



中國社科院台研所前所長、中國和平統一促進會學委會副主任周志懷25日投書陸媒《環球時報》，對甫落幕的台灣大選進行總體評價。

針對台灣大選結果，大陸學者周志懷認為，台灣政黨競爭已進入本土對決的新階段。（海峽之聲網）

針對選舉結果，周志懷首先認為，台灣雖有「非綠」，但並不存在所謂的「陣營」。國民黨敗選並非「藍白合」破局所致，而是源於長期存在的結構性矛盾。選舉過程表明，台灣內部所有的政治力量都非鐵板一塊，更何況理念與底色並不相同的兩股政治力量，政黨主體性、政黨利益與政治算計導致藍白雙方難以整合。

其次，周志懷判斷由柯文哲領導的民眾黨，其發展前景尚不能確定，儘管民眾黨贏得26%的選票，但目前並無穩固的基本盤可言，「遠非成熟政黨」。周志懷批判柯文哲由墨綠變為反綠，先聯綠、後聯藍繼而變為單幹，其左右逢源與反覆無常凸顯該黨今後的發展瓶頸。

柯文哲（右）支持者的黏著度令外界感到意外，但民粹主義起家的柯文哲，對年輕人吸引力能維持多久，將是對他的考驗。（柯文哲競選辦公室提供）

第三，對於當前形勢，周志懷定義台灣政黨競爭已進入本土對決的新階段。「在這次選舉中，侯友宜、賴清德、柯文哲三人『本土對本土』的博弈現象清晰可見，表明2024年台灣選舉的政黨間競爭在從過去傳統意義上的統『獨』對決走向藍綠對決後，已開始轉向當下的本土對決，所謂的本土已不再是民進黨的『專賣店』」。

周志懷特別點出，民進黨的本土與「台獨」是相互聯結的一對孿生兄弟，民眾黨的本土當然也透出濃濃的「綠色」，而國民黨的本土內涵為何以及能否成為其生存的新論述值得密切觀察。「國民黨的本土能否與民進黨早已變質的『清廉、勤政、愛鄉土』的本土相PK，進而拿到話語權，仍有很大變數。」

缺乏論述及思想層面本土化的國民黨，在當前台灣政治已被民進黨操作成「外人」。難以否認李登輝留下了一個分裂的台灣政治，以及認同分裂的台灣社會。（Reuters）

值得注意的是，針對台灣年輕族群於今次台灣大選的投票行為，周志懷給予了新的符號定義：「疑獨世代」。周志懷認為，年輕選民左右選舉的聲量和能量依然龐大，但民進黨過去的年輕鐵粉已開始流失。不論是如今多已30多歲、十年前公開表態支持台獨的「太陽花世代」，還是20歲到30歲之間的所謂「後太陽花世代」，對於虛無縹緲甚至會導致兵凶戰危的台獨主張已開始產生懷疑，特別是選舉過程中美國以及台灣內部「疑賴論」的發酵，都是促使部分年輕世代遠離甚至拋棄民進黨的重要因素。周志懷認為，「疑獨世代」的出現，必然催生台灣新世代的政治轉向，也將有助台海形勢的和平穩定。