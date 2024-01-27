高雄男子野騎「恐龍抗狼車」上街遭拍　台警方：違法可開罰

「怎麼會有一隻恐龍經過！」「是恐龍！」「真的是恐龍！」一對男女開車跟著恐龍玩具車後方驚呼，事後還把拍攝影片上傳台灣網絡社群，就連社群小編都註解，「想買一台來玩玩！」引起網民熱議。



台媒《聯合報》報道，台灣高雄市鳥松區日前有男子騎乘恐龍玩具車在廟前巷弄間逛街，遭後方民眾逕自拍下並上傳網絡，下區仁武警分局表示，儘管並未接獲民眾報案，但騎乘玩具車在「道路」行駛，已觸犯《道路交通管理處罰條例》，警方提醒，最重可罰新台幣3600元（約合港幣880元）。

據了解，這部影片於本月24日在鳥松區大昌路巷弄間拍攝，男子就坐在野生版恐龍抗狼車，沿著街道巷口亂竄直行，由於恐龍造型逼真，讓拍攝影片的男女忍不住好奇，追著男子恐龍車後方行駛還拍攝影片上傳。

「這樣的行為恐已觸法！」仁武分局表示，影片中民眾騎乘恐龍玩具車的行為，涉及違反《道路交通管理處罰條例》第32-1條，「於道路上行駛或使用，非屬汽車、動力機械及個人行動器具範圍之動力載具、動力運動休閒器材或其他相類之動力器具。」警方提醒，違者最重可處行為人新台幣3600元以下罰鍰。