內地「抽煙哥」跑42km馬拉松跑速驚人！爆紅後遭取消成績禁賽2年

內地一名50多歲陳姓男子（陳大爺）時常報名參加各地的馬拉松比賽，他邊跑邊抽煙的畫面曝光，一方面引起網友反感，一方面卻因完賽成績而讓網友震驚，而且成績還年年進步，網民驚呼「我都喘到快不行了，阿伯還抽煙」，照片爆紅網絡。



不過他今年在廈門馬拉松踢到鐵板，陳大爺高調抽菸行為遭網民舉報，主辦方也看不下去，不但取消其成績還禁賽2年。



內媒報道，這名男子被跑友們稱為「陳大爺」，這個陳大爺不是只參加了廈門的這場賽事，而是許多馬拉松賽事的常客，包括麗水超級馬拉松和拉薩半馬等賽事。

2022年陳姓男子參加建德新安江馬拉松，全程維持點煙、抽煙、叼煙的動作，以男子最終以3小時28分，平均4分56秒的配速完成42公里賽事，全組淨時成績574名，他也因為邊叼煙邊跑步的照片爆紅。

網民當時查找出陳大爺跑馬拉松的歷年成績為2018年3小時36分，2019年3小時32分，今年3小時28分，等於每年都在變快。當時網民見到他的驚人成績後留言表示，「我不抽煙跑步都很喘了，還要跑馬拉松？服了」、「跑步有利健康，吸煙有害健康，這樣是不是就中和了呢」、「這算服用興奮劑違規嗎」？

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廈門馬拉松賽組委會決定取消成績＋禁賽兩年

不過今年陳大爺卻踢到鐵板。內媒報道，這名52歲的陳男，1月初出戰廈門馬拉松，以3小時33分鐘完賽，這次他同樣做出叼著菸跑馬拉松的著名畫面，但廈門馬拉松賽組委會競賽部日前表示，陳男的行為已經違反相關規定，決定取消他的成績和排名，並禁止他參加賽事2年，還要報請中國田徑協會追加處罰。

值得一提的是，廈門這場馬拉松，除了陳男遭取消成績和禁賽，另外還有一名林姓選手被懲處，原因竟然是他在比賽時騎急救人員的電動車代步，但由於未完賽，所以沒有取消成績的問題，只是同樣被禁賽2年並請中國田徑協會追加處罰。

「抽煙哥」再現江湖 全程煙不離口跑完42km馬拉松 成績震驚網民

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