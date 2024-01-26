顧客疑欲｢博大霧｣稱少吃一隻蛙 火鍋店超強老闆當場｢拼骨證清白｣
撰文：ETtoday
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大陸一名顧客與友人近日到一家餐廳享用牛蛙火鍋，吃完後氣憤向老闆表示，自己只吃到5隻牛蛙，與餐點描述的6隻不符。
沒想到，老闆直接將顧客吃剩的骨頭，拼湊出6隻牛蛙的模樣，以證自身的清白。
不少網友直呼：「老闆開店前是法醫吧。」
「極限拼骨」還店家清白 點圖放大看看：
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據《黑貓投訴》報導，近日，一位顧客在吃完牛蛙火鍋後，抱怨老闆少給了1隻蛙，自己吃了2隻，兩名朋友分別吃了2隻和1隻，少於宣傳所說的6隻。
影片中，老闆為證明清白，竟將顧客吃剩的骨頭「悉心地」排出6隻蛙的形狀，證據擺在桌上讓顧客啞口無言。
老闆也成功挽回自家店的信譽。
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相關影片登上熱搜，不少網友佩服老闆的耐心：
「有些人證據不甩到臉上不死心」
「老闆也是被迫到沒誰了」
「我不會拼，我打算破開客人肚子看看到底吃了幾隻」
「蛙骨拼圖，還原真相」
「老闆也真是不容易」
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