華航涉歧視大陸女乘客　老外獲商務艙大餐　她只得2小菜1麵包

台灣網友爆料中華航空一架台北飛北京的航班，有旅客事先預訂了素食餐，上機後才發現都沒拿到。



後來空姐卻把精美的商務艙素食餐給了其他老外，卻要同樣也是訂素食餐的大陸籍婦人「只吃小菜就好」，同行的台灣旅客實在看不下去，認為差別待遇太誇張，決定將過程發上網。

連台灣網民聽完也怒斥華航做法 點圖了解事發詳細經過：

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中華航空17日回應，經查女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因未在期限內完成開票須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐。當日空服員盡力滿足旅客能接受的餐點，並無差別待遇。

網友在網上討論區Dcard發文指出，不曉得華航後台出了什麼問題，導致一堆人訂了素食餐，上機後開始發餐了卻拿不到。一開始有個老外跟空姐反映，空姐說她會想辦法。

而坐在台灣旅客旁的一名陸籍婦人也說自己同樣是訂素食餐，空姐卻對她說：「您就吃這2個小菜然後我多給你1個麵包好嗎？」陸籍婦人也只能說好。

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過沒多久，空姐端來了商務艙素食餐給老外，發文者立刻在手機上打字給空姐看：「我可以了解一下為什麼一樣都是沒拿到素食餐，前面的老外乘客跟旁邊的婦人所拿到的東西不一樣呢？」

空姐不斷解釋，「沒有啦，今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」，發文者則對她表示：「真的不希望妳們有如此離譜的差別待遇。」

因為發文者的舉動，座艙長特地跑來看婦人訂的票，上面清楚寫著蛋奶素，但座艙長竟當場「教育」了婦人一番，認為是旅行社那邊沒處理好，下次她搭機前一定要致電華航辦公室再次確認。

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發文者不解為何明明是華航自己系統出問題，卻要消費者以後自己負責任，彷彿錯都是在消費者身上，這名婦人還很客氣一直說沒關係。

此外，飛機在準備下降前，另外一名空姐又來「教育」了婦人一次，而且是跟剛才說詞完全一模一樣。

下機前發文者還向坐在前面的老外確認是否真的拿到了完整一份商務艙素食餐，老外也證實如此。最後發文者表示，以後真的不會搭華航了。

網友留言認為「完全是欺負人了吧，把那一份給老外就算了，但居然也沒給婦人適當的賠償？」、「真的很扯，客人沒有過錯還要被教育？」、「這算啥？一樣付錢，為何差別待遇？」、「問題是華航的態度，婦人都少拿了，還要被教育，幫老外護航的搞錯重點了吧」、「現在是兩個差異很大的餐點，這就不是處理不及的問題」。

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不過也有人解釋說婦人的機票可能是「旅行社的行程單」，那也只是備註，一般旅客都會誤認為電子機票，極有可能是旅行社忘記跟航空公司預訂，或沒預訂成功。

而老外不是高人一等，老外坐在前面，婦人坐在後面，老外第一個通知空服員要素食餐，空服員就把她自己的餐點（組員是商務艙的餐點）給那名老外了。

還有人表示，因為老外坐的位子比婦人還前面，假設空服員推餐車先遇到他後才又遇到婦人，單純是順序，而非種族歧視，今天如果阿姨坐較前面，那素食餐就是會送到婦人那了。

網友也補充，空姐就是用機上現有的資源去解決跟彌補，如果有兩個乘客吃素，卻只有一個組員素食可以捐出來供應，確實非常容易造成誤會。

中華航空17日表示，公司非常重視並在第一時間了解，遺憾造成誤會，對服務旅客絕無差別待遇。

中華航空回應指出，經查兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。

該航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。

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