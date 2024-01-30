台灣大選後的「花式台獨」與「激進台獨」

中美雖然能夠在當前形勢下共管「激進台獨」，但無法共管北京眼中的各種其他「台獨」行為。



筆者在台灣大選之前在《聯合早報》發表一篇《中美共管激進台獨？》（2023年12月15日言論版）的文章，大選後中美台三方的互動似乎在印證該文的一些想法。選前幾天中共中聯部長劉建超訪美，應該是已經向美方表達了北京對賴清德當選後，可能推動激進台獨的擔心。美國白宮的國安會在他訪美期間，專門舉行了一場針對台灣大選的記者會，除了一如既往地重申：美國不支持台獨、美國的一個中國政策沒變，還加上一句已經多年不提的立場：只要是以和平方式解決，美國對兩岸分歧的最終解決不持立場。

2024台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

過去幾年，華盛頓在台灣問題上的作為，讓北京越來越擔心華盛頓正試圖讓兩岸永久分裂，即反對任何形式的統一。去年11月習近平和拜登在三藩市舉行會晤時，曾呼籲美方表態支持兩岸的和平統一。現在華盛頓對和平統一不持立場，雖然距離支援和平統一還有距離，但總算是表明不會反對和平統一，所以看起來是向北京發出一個積極的保證（assurance）信號。所以，中美之間在選前針對大選進行的互動是比較積極正面的，營造出共同管理激進台獨的氣氛。

2024年1月12日，美國國務卿布林肯在華盛頓與中聯部長劉建超會晤。（Reuters）

選後北京對大選結果的反應相對低調，除了因為相信未來的賴清德政府在立法院會受到很大制衡而減少了擔心，可能也是在為美國首先約束賴清德創造更多時間和空間。華盛頓則馬上派出非官方代表團訪台，除了向賴清德表示祝賀，估計也再次提醒他不要搞激進台獨。拜登在台灣大選後回答記者提問時只重申一句話：我們不支持台獨。選後兩周，台海基本平靜，因為三方都比較克制，似乎找到了一個新的平衡點。

不少人開始相信中美共管台獨的時代又到來了。但是我們必須區分「台獨」和「激進台獨」，因為中美雖然能夠在當前形勢下共管「激進台獨」，但無法共管北京眼中的各種其他「台獨」行為。因為華盛頓並不認為這些行為是台獨，甚至支援這些在北京看來是台獨的行為。

1997前時任台灣「國民大會代表」的賴清德，在議場手舉「台灣獨立萬歲」標語，公開宣揚台獨理念。（資料圖片）

例如北京眼中的「文化台獨」「柔性台獨」「漸進台獨」「外交台獨」「依美謀獨」等，都是北京打擊的對象，但也都得到華盛頓的同情甚至支援。尤其是「倚美謀獨」，如果沒有華盛頓的配合甚至鼓勵，台北是不可能「倚美」的。

和華盛頓類似，台灣社會對這些北京眼中的「台獨」也越來越同情甚至支持，台灣年輕人更覺得這些都是台灣作為一個「國家」的正常渴望和行為，不應該被打壓。台灣社會和華盛頓對這些行為的支持，會鼓勵賴政府繼續推動「台獨」，北京和華盛頓在這些台獨議題上也就會繼續衝突，無法實現共管。

對於哪些行為屬於「激進台獨」或者「法理台獨」，中美台三方已經有明確共識了嗎？如果沒有，賴清德政府完全可能把台灣社會和華盛頓都接受的一般「台獨」行為，逐漸發展為「激進台獨」。或者是雖然沒有「激進台獨」，但各種形式的、各個領域的台獨不斷壯大，以至於讓北京對和平統一絕望，出現《反分裂國家法》規定的，得以用非和平方式解決台灣問題的第三種情況。

民進黨在立法院是少數，佔多數的反對黨就能制衡賴清德政府不搞激進台獨嗎？如果看台灣歷史，我們會發現並不是這樣。陳水扁執政那八年裡，民進黨在立法院也是少數，但恰恰是他搞激進台獨。陳水扁政府在立法院長期受挫，也許是他搞激進台獨的動力之一。當陳水扁政府用各種台獨策略煽動起社會的反抗意識後，甚至國民黨也不得不拿香跟著拜，跟隨民進黨一起搞激進台獨，例如「返聯公投」。蔡英文政府這八年裡，民進黨是立法院多數，但反而沒有搞激進台獨。所以，在看似平靜的台海形勢下，能造成危機的暗流遠未消失。

本文獲《聯合早報》授權刊載，作者祁冬濤，為新加坡國立大學東亞研究所高級研究員。

