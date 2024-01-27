兩岸雞同鴨講（上）︱中共對台宣傳五大短板 難以越過台海屏障
編按：經由2024台灣總統大選，可以發現中共對台宣傳是其最大的短板，其聲音只能對內卻越不過台灣海峽，無法在台灣輿論場產生具體影響與實質效用，不利於對台工作。《香港01》從兩岸第一線採訪的視角，盤點當前中共對台宣傳體系所存在的問題，並提出觀察與建議，目的在於希望兩岸關係在風高浪急之際，仍有一絲燭光在暗夜裏傳燈。本文為上篇。
中國大陸對台政策，歷經歷代領導人承諾疊加，基本形成了「和平統一、一國兩制」的大政方針。及至習近平時代，在2019年《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上正式提出「兩制台灣方案」倡議，並於2021年11月提出「新時代黨解決台灣問題總體方略」，最終寫進中共二十大報告，形成一套完整的體系，宣告中共解決台灣問題、完成國家統一的進程已邁開腳步。
問題在於，相較於西方世界對台海形勢的緊張與擔憂，台灣社會在近期的各項民調中，包括2024台灣大選的結果，反映出依舊普遍未感受到中共對台政策趨於更為積極主動的迫切性，甚至許多人認為中共「只是恫嚇台灣，不會付諸實行」。用一句不見得準確的形容：「言者諄諄，聽者藐藐」，何以中共對台政策的傳播與宣傳，傳入台灣民眾的耳裏時，彷彿「馬耳東風」一般，左耳進右耳出呢？
大陸涉台宣傳體系概覽
綜觀中共當前涉台宣傳體系，在政府部門方面，主要集中於國台辦新聞局每周三舉行的新聞發布會（暑假期間會暫停），就重大議題或時事新聞進行表態和回應，一些臨時發生的議題，則會透過發言人的書面稿加以回應。
在新聞媒體方面，主要可以分為中央與地方兩個層級。中央層級，主要為新華社、央視、《人民日報海外版》，除了傳達中央重大對台政策之外，也會對時事發表評論，例如以「新華社記者」署名的「新華時評」，以及《人民日報海外版》的「日月談」專欄。《人民日報》旗下的《環球時報》，其社論與亦多有涉台話題的評論。此外，上述官媒還有經營新媒體的「馬甲號」，例如央視新聞的「玉淵譚天」，《人民日報海外版》的「俠客島」，央視總台的「看台海」，環球網的「補壹刀」與「樞密院十號」，新華社的「牛彈琴」等，往往會出現更直接針對台灣島內政治時事的評論。
國台辦旗下媒體「中國台灣網」，則是大陸涉台新聞另一大產地。內容除了國台辦官員的動態之外，還有各種對重大政策與事件的解讀和評論，其經營的視頻號，在涉台圈人士曝光度亦頗高。
在地方層級，福建的東南衛視、廈門衛視、海峽衛視、海峽之聲、《海峽導報》等媒體，在依循中央的大政方針下，產出大量的涉台新聞，並致力於新媒體、視頻號的經營與運作，例如「今日海峽」等等。
涉台宣傳體系五大問題
可以看到，中國大陸的對台宣傳體系，事實上建制齊全、觸角廣泛，可是宣傳的聲量卻難以越過海峽屏障，做不到「入島、入腦、入心」。進一步剖析以上體系產出的對台宣傳內容，基本上不難發現存在着以下幾大問題和短板。
1. 自說自話、內外無別：涉台宣傳媒體的內容，相當大一部分是中央政策的「複製貼上」，或者是「換句話說」，反覆組織中央對台政策文件的文句，沒有明確區分宣傳對象究竟大陸民眾還是台灣民眾，用「內宣」的思維和做法進行「對台」宣傳。明顯的例子是，每當有重大政策出台，例如第三份《統一白皮書》，或是《兩岸融合發展示範區的意見》等等，各家涉台媒體如膝式反應一般開始為政策「造勢」，到處找台人錄影片、寫心得感想，且內容只允許「政治正確」，組織為「台胞熱議」的欄目。「造勢」固然重要，但未體察到這一套方法渡海到台灣之後的效果，島內民眾看了有可能適得其反，認為又是大陸官媒的「自嗨」，反而對其不屑一顧。
2. 文章八股、照搬照套：翻開涉台媒體的文章，甚至是國台辦記者會發言人的答記者問，往往就政策論政策，只在政策內容上面做功夫，對於島內民眾的好奇或疑惑，也是使用政策文件上的段落作為答覆，有說等於沒說。在正面表述如「為台胞台企在大陸更好更快發展提供機遇與空間」，負面表述如「以武謀獨」等，島內民眾基本認為只是八股宣傳，對其感受麻木，無法理解陸方究竟想傳達什麼意涵。又如官方接見台灣人士的場合，官員發言也是一再複述中央政策，例如「新時代黨解決台灣問題總體方略」，但對島內缺乏宣傳效果，民眾往往視為樣板工夫，更對中共的專有名詞、用語風格缺乏理解，宛若「平行時空」。
3. 隱晦神秘、話不講白：每當兩岸重大爭議爆發時，例如陸方禁止台灣某項農漁產品進口時，島內往往一頭霧水，不曉得問題點出在哪裏。而陸方的回應，有意無意製造「神秘感」，也不清楚告知是針對民進黨政府的「台獨」政策，還是真的是台灣產品某個環節出了問題。在軍事行動上亦是如此，例如海事局突然發布禁航區，卻未將目的說明清楚，反而讓島內猜來猜去、繪聲繪影。上述情況，致使台灣民眾對兩岸關係產生不健康的心態，對陸方舉措摸不着頭緒，任由島內「名嘴」胡言亂語，反而讓台灣社會的認知和思考走向更為負面，產生許多不必要且不正確的猜測。
4. 用心不足、不接地氣：為了加強對台宣傳，許多官媒都在境外社交平台開設帳號，例如Facebook、YouTube等，但未針對台灣民眾的需求和思想調整說法，只是將在內地報道或新聞畫面轉貼到境外平台。經常可見的是，一些國字級官媒，在Facebook上的貼文，簡繁轉換時未注意到台繁的用法，「一」直接轉換為「壹」、「於」「于」不分、「干」「乾」「幹」混用，令台灣讀者大看笑話。而在涉台影像上，直接將整段節目不分主題、不分段落上傳到YouTube，標題亦未針對台灣觀眾的興趣做調整，反而造成觀看次數低落的結果。
5. 濫用樣板、適得其反：網路流量時代，越來越多台灣自媒體工作者，為了搶食大陸市場，拍攝製作針對大陸觀眾胃口的主題，產出一大批「忽然愛國」的台灣UP主，因為在大陸「政治正確」，因此受到主流官媒的愛用與推廣，包括所謂的樣板「台青」等等。問題這些人說話的對象是面向大陸，不是台灣，對台灣觀眾讀者來說，這些人名不見經傳，並不代表台灣主流社會的普遍想法，觀眾看到的不是「真實的台灣」，結果適得其反，被有心人士操作成大陸用人民幣買台灣網紅的「認知作戰」，效果大打折扣。一些與大陸「心靈契合」，但表達方式不夠「政治正確」的文章或影片，儘管其用台灣人聽得懂的方式說話，也傳達出台灣社會的想法，卻在大陸的媒體平台上難以露出，或者不受待見。
在「政治正確」主導下，大陸涉台宣傳體系裏的台灣，其實是一個「失真」的台灣，要不然全島都是統派分子，要不然全島都是台獨分子，要不然全島都生活困頓、民不聊生。端視當時政治事件或政策所需，鏡像出一個「千變萬化」卻「面貌模糊」的台灣，別說傳達給大陸民眾一頭霧水，連台灣民眾看到都難以置信，從而心生排斥。